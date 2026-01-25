TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Giresun kura sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Giresun hak sahipleri)

TOKİ Giresun kura çekimi isim listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından Giresun'un merkez, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerinde toplam 1676 konut inşa edilecek. En çok konut ise 450 ile Giresun merkezde yapılacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak olan konutların hak sahipleri ise kura çekimi ile noter huzurunda ve canlı yayında belirlenecek. TOKİ Giresun kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmeye başlandı. TOKİ Giresun kura çekiminin ardındna asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi paylaşılacak. Ayrıca vatandaşlar TOKİ Giresun kura çekiminin canlı yayınını takip ederek de erkenden isim listelerine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Giresun kura çekimi isim listesinin paylaşılmasının ardından hak sahibi vatandaşların sözleşme süreci başlayacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlar ise başvuru paralarını 5 iş günü içerisinde, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade alabilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor.

TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi saat 11.00 itibarıyla açıklanmaya başladı. TOKi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden Giresun kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekiminin gerçekleştirilmeye başlanmasıyla birlikte TOKİ Giresun kura sonuçkarı isim listesi de belli olmaya başladı. Vatandaşlar canlı yayını izleyerek TOKi Giresun kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabiliyor. PDF formatında TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi ise kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç saat 17.00'ye kadar yayınlanacak. TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesine PDF olarak vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/600binkonut/iller/giresun.html" adresinden erişim sağlayabilecekler. PDF halinde TOKİ Giresun kura sonuçlarının yayımlanmasının ardından mavi renkte "Kura Sonucu" kutucuğu aktif olacak. Vatandaşlar isim listesine bakmak istedikleri ilçenin yanındaki mavi renkteki bu kutucuğa tıklayarak TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. İsim listesinde hak sahibi olan adayların sıra numarası, banka numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, çekiliş sonucunda asil/yedek durumu ve çekiliş numarası gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Giresun kura çekimi sonuçlarına ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde bulunan kura sonucu sorgulama ekranından da erişim sağlayabilecek. Kura sonuçlarının sona ermesinin ardından hak sahibi olan vatandaşların bilgileri sisteme girilecek. Daha sonrasında vatandaşlar "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresi üzerinden "Hak Sahibi Kimlik No" ile TOKİ Giresun kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de TOKİ Giresun kura sonuçları öğrenilebilecek. Hak sahibi olan vatandaşlar SMS, e-mail veya posta yoluyla iletişim kurulmayacak. Vatandaşların isim listesinden, sorgulama ekranı veya canlı yayını takip ederek sonuçları öğrenmeleri gerekiyor.

GİRESUN'DA EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN İLÇELER BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut projesine Giresun'da yoğun ilgi gerçekleşti. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Giresun'da geçerli başvuru sayısı 26 bin 301 oldu. En çok geçerli başvuru 11 bin 628 ile 450 konutun inşa edileceği merkez ilçesinde yapıldı. İlçelere göre başvuru ve inşa edilecek olan konut sayıları şöyle:

Merkez - 450 konut inşa edilecek - 11.628 başvuru yapıldı

Bulancak - 100 konut inşa edilecek - 3.323 başvuru yapıldı

Bulancak (Kovanlık) - 63 konut inşa edilecek - 204 başvuru yapıldı

Çamoluk - 63 konut inşa edilecek - 321 başvuru yapıldı

Çanakçı - 150 konut inşa edilecek - 294 başvuru yapıldı

Doğankent - 50 konut inşa edilecek - 605 başvuru yapıldı

Espiye - 100 konut inşa edilecek - 1.397 başvuru yapıldı

Görele - 100 konut inşa edilecek - 1.387 başvuru yapıldı

Güce - 100 konut inşa edilecek - 715 başvuru yapıldı

Keşap - 80 konut inşa edilecek - 990 başvuru yapıldı

Şebinkarahisar - 120 konut inşa edilecek - 2.023 başvuru yapıldı

Tirebolu - 100 konut inşa edilecek - 1.873 başvuru yapıldı

Yağlıdere - 100 konut inşa edilecek - 621 başvuru yapıldı

Piraziz - 100 konut inşa edilecek - 920 başvuru yapıldı

TOKİ GİRESUN'DA EVLERİN NE ZAMAN TESLİM EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" yani kamuoyundaki adıyla TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Giresun'da inşa edilecek olan konutlar 2027 Mart itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Bu kapsamda TOKİ tarafından Giresun'da inşa edilecek olan 1676 konutun da 2027 Mart ayından itibaren teslim edilecek. Konutların teslim tarihi ile ilgili ilerleyen dönemlerde takvimlerin yayımlanması bekleniyor.