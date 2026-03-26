Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri, ilçe ilçe merak ediliyor. İstanbul’da konut yapılacak ilçeler, ihtiyaca göre ve planlama göre şekillenecek. Avrupa ve Anadolu Yakasına yapılacak evler için yaklaşık 2.5 milyon kişi başvuru yaparken gözler kura takvimine çevrildi. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar, kategori türüne göre belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde duyurulacak. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralik konut yapılacak. Kura sonuçları paylaşıldıktan sonra belirlenen takvimde konut sözleşmeleri imzalanacak ve taksit ödemeleri başlayacak. Peki TOKİ İstanbul Beylikdüzü, Tuzla, Esenler, Arnavutköy kura çekimi 2026 ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 13:48

TOKİ İstanbul kura çekimine katılabilmek için yaklaşık 2.8 milyon kişi başvuru yaptı. TOKİ kura çekimleri ilçe ilçe gerçekleştiriliyor. İstanbul’da üç farklı konut tipi belirlenirken konutlar 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare olarak yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına göre hak kazanan adaylar, ödemelerini 240 ay vade imkanıyla gerçekleştirecek. Ödemelerde konut sahipleri yüzde 10 peşinat ödemesiyle taksitlerine başlayacak. TOKİ İstanbul , başvuru sayısının fazla olması sebebiyle tek günde çekilmeyecek. Kura çekimleri günlere yayılırken TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabı üzerinden noter huzurunda canlı yayınlanacak. TOKİ İstanbul’da şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi ve üç çocuk üzeri kategorisi üzerinden müracaatlar alınmıştı. Başvuru kriterlerini sağlamayanlar, kura çekimlerine katılamayacak. TOKİ İstanbul başvurusu reddedilenler listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanabilir. Peki TOKİ İstanbul Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi 2026 ne zaman, takvim belli oldu mu? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine ilişkin detaylar…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun henüz dağılımı belli olmadı. Sosyal medyada ve bazı asılsız kaynaklarda konutların Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler gibi ilçelere yapılacağı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ İstanbul ilçe dağılımı belli olduktan sonra kura çekimlerinin en geç Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada bayram sonrası kura çekiminin yapılacağını ifade etmişti.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KONUT DAĞILIMI BEKLENİYOR

İstanbul’da ilçelere göre konut dağılımları ihtiyaca göre belirlenecek. İstanbul’un en kalabalık ilçeleri Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Kartal ve Kadıköy olarak dikkat çekti. Konutların ilçe dağılımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken Esenler, Ataşehir, Beylikdüzü, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçelere öncelik verilmesi bekleniyor. TOKİ tarafından yayımlanan büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçelerde “tüm ilçeler” ifadesi yer alıyordu. Bu sebeple tüm ilçelerde ihtiyaca göre konut yapılması öngörülüyor.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK YAYIMLANACAK

Günlere yayılması beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi için 2 milyondan fazla kişi başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılacak kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’In katılımıyla gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ekranında vatandaşların başvuru türü, başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ŞEKLİNDE PAYLAŞILACAK

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra isim listeleri şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Geçtiğimiz illerde kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri, yaklaşık 2-3 saat içerisinde resmi internet sayfasından duyurulmuştu. Asıl olarak İstanbul’da hak sahibi olmaya hak kazananlar, belirlenen tarihlerde ilgili bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı

İSTANBUL’DA DETAYLI ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İstanbul’da TOKİ tarafından üç tip farklı konut yapılacak. 55, 65 ve 80 metrekarelik konutların ödeme planı farklılık gösterecek.

55 metrekarelik 1+1 dairenin satış fiyatı 1 milyon 950 bin lira olarak belirlenirken ilk olarak hak sahipleri yüzde 10 (195 bin lira) peşinat ödemesi yapacak ve 240 ay vadeyle taksitleri ödeyecek. Bu daire tipinde aylık ödemeler 7 bin 313 liraya gelecek.

65 metrekarelik 2+1 dairenin satış fiyatı 2 milyon 450 bin lira olarak belirlenirken konut sahipleri, yüzde 10 peşinat (245 bin lira) ödemesi yapacak ve 240 ay vadeyle taksitleri ödeyecek. Bu daire tipinde aylık ödemeler 9 bin 188 lira olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 dairenin satış fiyatı 2 milyon 950 bin lira olarak belirlenirken 295 bin lira peşinat ödemesi yapılacak ve 240 ay vadeyle aylık taksit ödemesi 11 bin 63 lira olacak.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi günleri 2026! Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı
ETİKETLER
#başvuru sonuçları
#kura çekimi
#Ödeme Planı
#Konut Dağılımı
#Tokİ İstanbul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.