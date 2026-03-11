Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Konutların hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi yayımlanacak. Vatandaşlar e-Devlet kapısı aracılığıyla da kura sonuçlarını öğrenebilecek. TOKİ İstanbul kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağı duyuruldu. TOKİ İstanbul kura çekimine açıklanan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım sağlayacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi...

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:40

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacağı belli oldu. TOKİ 500 bin kapsamında 79 ilde kura çekimi gerçekleştirildi. Sadece Çorum ve İstanbul illerinde inşa edilecek olan konutların kura çekimi henüz yapılmadı. Milyonlarca vatandaşlar TOKİ İstanbul kura çekimlerinin yapılacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz günlerde TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananların listesi duyurulmuştu. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri ile diğer kategorisinde kura çekimine katılacak olanların isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan TOKİ İstanbul kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ İstanbul kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı resmi olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN 2026?

Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İstanbul kura çekimlerinin 23-29 Mart haftasında düzenlenmesi bekleniyor. Kura çekimlerinin programı ve nerede, saat kaçta yapılacağı hakkında ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde kura çekiminin detaylarının da netleşmesi bekleniyor. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz."

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE KATILACAKLAR KATEGORİ KATEGORİ BELLİ OLDU

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da yapılacak olan 100 bin sosyal konut için 1 milyon 39 bin 943 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 756'sı şehit yakını ve gazi kategorisinde 756, engelli kategorisinde 46 bin 327, emekli kategorisinde 139 bin 204, genç kategorisinde 208 bin 472, üç çocuk ve üzeri kategorisinde 59 bin 552 ve diğer kategorisinde ise 585 bin 632 geçerli başvuru bulunuyor.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLARIN DETAYLARI BELLİ OLUYOR

Bakan Kurum açıklamasında TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan kiralık konutlara da değindi. Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projesi de başlatılacak. Bakan Kurum'un kiralık konutlarla ilgili açıklamasında "Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." dedi.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kampanyasında bayram sonrasında İstanbul ili için kura çekimi yapılacak. İstanbul’da farklı kategorilerde başvuru yapan ve kuraya katılmaya hak kazananların listesi belli oldu. Yaklaşık 170 bin kişinin başvurusu şartları sağlamadığı için kabul edilmedi. İstanbul’da kura çekimleri şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorisi kura çekimi olarak gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi internet sayfası olan talep.toki.gov.tr adresinden kuraya katılmaya hak kazananlar sorgulanabiliyor.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi tarihleri 2026! TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI

TOKİ tarafından İstanbul'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların ödeme planları duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre TOKİ İstanbul konutları ödeme planları şöyle:

55 metrekarelik 1+1 konutlar: 195 bin TL peşinat - 7 bin 313 TL taksit - 1 milyon 950 bin TL

65 metrekarelik 2+1 kontular: 245 bin TL peşinat - 9 bin 188 TL taksit - 2 milyon 450 bin TL

80 metrekarelik 2+1 konutlar: 295 bin TL peşinat - 11 bin 63 TL taksit - 2 milyon 950 bin TL

#sosyal konut projesi
#Kiralık Sosyal Konut
#Tokİ İstanbul Kura Çekimi
#Ramazan Bayramı Sonrası Kura
#Murat Kurum Açıklama
#Ekonomi
