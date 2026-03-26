TOKİ İstanbul Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimine katılabilmek için yaklaşık 2.8 milyon kişi başvuru yaptı. TOKİ kura çekimleri ilçe ilçe gerçekleştiriliyor. İstanbul’da üç farklı konut tipi belirlenirken konutlar 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare olarak yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına göre hak kazanan adaylar, ödemelerini 240 ay vade imkanıyla gerçekleştirecek. Ödemelerde konut sahipleri yüzde 10 peşinat ödemesiyle taksitlerine başlayacak. TOKİ İstanbul kura çekimi, başvuru sayısının fazla olması sebebiyle tek günde çekilmeyecek. Kura çekimleri günlere yayılırken TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabı üzerinden noter huzurunda canlı yayınlanacak. TOKİ İstanbul’da şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi ve üç çocuk üzeri kategorisi üzerinden müracaatlar alınmıştı. Başvuru kriterlerini sağlamayanlar, kura çekimlerine katılamayacak. TOKİ İstanbul başvurusu reddedilenler listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanabilir. Peki TOKİ İstanbul Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler kura çekimi 2026 ne zaman, takvim belli oldu mu? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine ilişkin detaylar…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun henüz dağılımı belli olmadı. Sosyal medyada ve bazı asılsız kaynaklarda konutların Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Arnavutköy, Esenler gibi ilçelere yapılacağı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ İstanbul ilçe dağılımı belli olduktan sonra kura çekimlerinin en geç Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada bayram sonrası kura çekiminin yapılacağını ifade etmişti.

TOKİ İSTANBUL KONUT DAĞILIMI BEKLENİYOR

İstanbul’da ilçelere göre konut dağılımları ihtiyaca göre belirlenecek. İstanbul’un en kalabalık ilçeleri Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Kartal ve Kadıköy olarak dikkat çekti. Konutların ilçe dağılımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken Esenler, Ataşehir, Beylikdüzü, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçelere öncelik verilmesi bekleniyor. TOKİ tarafından yayımlanan büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçelerde “tüm ilçeler” ifadesi yer alıyordu. Bu sebeple tüm ilçelerde ihtiyaca göre konut yapılması öngörülüyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK YAYIMLANACAK

Günlere yayılması beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi için 2 milyondan fazla kişi başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yapılacak kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’In katılımıyla gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ekranında vatandaşların başvuru türü, başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ŞEKLİNDE PAYLAŞILACAK

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra isim listeleri şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Geçtiğimiz illerde kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri, yaklaşık 2-3 saat içerisinde resmi internet sayfasından duyurulmuştu. Asıl olarak İstanbul’da hak sahibi olmaya hak kazananlar, belirlenen tarihlerde ilgili bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak.

İSTANBUL’DA DETAYLI ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İstanbul’da TOKİ tarafından üç tip farklı konut yapılacak. 55, 65 ve 80 metrekarelik konutların ödeme planı farklılık gösterecek.

55 metrekarelik 1+1 dairenin satış fiyatı 1 milyon 950 bin lira olarak belirlenirken ilk olarak hak sahipleri yüzde 10 (195 bin lira) peşinat ödemesi yapacak ve 240 ay vadeyle taksitleri ödeyecek. Bu daire tipinde aylık ödemeler 7 bin 313 liraya gelecek.

65 metrekarelik 2+1 dairenin satış fiyatı 2 milyon 450 bin lira olarak belirlenirken konut sahipleri, yüzde 10 peşinat (245 bin lira) ödemesi yapacak ve 240 ay vadeyle taksitleri ödeyecek. Bu daire tipinde aylık ödemeler 9 bin 188 lira olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 dairenin satış fiyatı 2 milyon 950 bin lira olarak belirlenirken 295 bin lira peşinat ödemesi yapılacak ve 240 ay vadeyle aylık taksit ödemesi 11 bin 63 lira olacak.