TOKİ İstanbul başvuru sorgulama ekranı! TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir, bulunur?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Konutların hak sahipleri ise canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle belirlenecek. TOKİ tarafından İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazanan vatandaşların isim listeleri duyuruldu. Şehit, Engelli, Emekli, Genç ve Üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuru yapan vatandaşlar isim listelerine TOKİ'nin resmi internet sitesinden erişim sağlayabiliyor. Diğer kategorisinde başvuru yapan vatandaşlar ise başvuru numarasına göre sorgulama yapıyor. Peki TOKİ başvuru numarası nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul başvuru sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

TOKİ tarafından İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konutun kura çekimine katılacak olan vatandaşların isim listeleri duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html" adresi üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebiliyorlar. Şehit, Engelli, Emekli, Genç, üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuru yapan vatandaşlar için ayrı ayrı katılım isim listesi yayımlandı. Diğer kategorisinde ise başvuru numarasına göre sorgulama yapılabiliyor. Başvurusu reddedilen vatandaşların da isim listesi ayrı bir şekilde paylaşıldı.

TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ başvuru numaraları açıklanan bilgileri, başvuru ücretlerinin yatırıldığı esnada verilen dekontun üzerinde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine katılmak için vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücreti yatırmıştı. Bu başvuru ücretlerinin yatırılmasının ardından verilen dekontlarda bulunan başvuru numaraları ile durum sorgulaması yapılabiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin henüz net tarihi ise açıklanmadı. İlerleyen günlerde TOKİ İstanbul kura çekimlerinin gününün ve saatinin de netleşmesi bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutların teslimine 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ İstanbul konutlarının da 2027 yılının Mart ayından itibaren başlanması bekleniyor. Bütün illerde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından konutların teslim tarihlerinin de duyurulması bekleniyor.