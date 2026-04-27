Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kura çekimlerinin tamamlandığını belirtti. Emekli kategorisinde başvuru yapanlar ise isim listelerine odaklandı. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları hem e-Devlet hem de talep.toki.gov.tr adresinden olmak üzere iki farklı alternatif yöntemle beraber sorgulanabilecek. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura çekiminde ismi yer almayan vatandaşlara 5 bin lira başvuru ücreti iade edilecek. Bakan Kurum açıklamasının devamında 81 il için tüm kura süreçlerinin tamamlandığını ifade ederken gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 17:26
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 17:27


500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru yapılan il olurken 1 milyondan fazla aday kura çekimine katıldı. İstanbul’da toplam 100 bin konut kontenjanı ayrılırken başvuru yapan sayısı ise 156 bin 463 oldu. 4A, 4B, 4C emeklilerine ayrılan toplam kontenjan 20 bin olurken kura çekimi, kategori kategori devam ediyor. Emeklilere konut çıkma ihtimali hesaplanırken her 8 başvurudan birisi ev sahibi olacak. TOKİ İstanbul emekli kategorisi isim listesi şeklinde yayımlanacak. İsim listelerinde emekliler banka numarasını kontrol ederek, kura da asıl hak elde edip etmediğini görüntüleyebilirler. Peki TOKİ Emekli İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları listesi…

HABERİN ÖZETİ

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul'da emeklilere yönelik konut kura sonuçlarının açıklanma süreci ve detayları paylaşılmıştır.
İstanbul'da 100 bin konut kontenjanı ayrılmış olup, emekli sayısı 156 bin 463'tür.
Emeklilere 20 bin kontenjan ayrılmış olup, her 8 başvurudan birinin ev sahibi olması beklenmektedir.
TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra talep.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet üzerinden isim listeleri şeklinde yayımlanacaktır.
Kura sonuçları banka numarası aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir.
e-Devlet'e sonuçların yansıması 24-48 saat sürebilir.
İstanbul'daki konut dağılımında emeklilere 20 bin kontenjan ayrılmıştır.
TOKİ İSTANBUL EMEKLİ KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun hak sahipleri canlı yayında belli oldu. Bakan Kurum açıklamasında " Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun"" ifadelerini kullandı.

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL EMEKLİ KATEGORİSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları yayımlanan listeler üzerinden banka numarası aracılığıyla sorgulanabilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden emekli kategorisi kura sonuçları görüntülenebilecek.

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak ekrandan sonuçlara ulaşabilir. e-Devlet’e sonuçların yansıması 24-48 saat bulabilir.

TOKİ İSTANBUL KATEGORİLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

EMEKLİ: 20 BİN KONTENJAN

GENÇ: 20 BİN KONTENJAN

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ 10 BİN KONTENJAN

ENGELLİ 5 BİN KONTENJAN

ŞEHİT VE GAZİ 738 KONTENJAN (TÜMÜ)

TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KATEGORİLERE GÖRE KURAYA KATILAN SAYISI

ŞEHİT VE GAZİ KATEGORİSİ 738 BAŞVURU

ENGELLİ KATEGORİSİ 45 BİN 542

EMEKLİ KATEGORİSİ 156 BİN 463

GENÇ KATEGORİSİ 234 BİN 103

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ 58 BİN 249

