TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ İstanbul emekli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru yapılan il İstanbul olurken 1 milyondan fazla aday kura çekimine katıldı. İstanbul’da toplam 100 bin konut kontenjanı ayrılırken başvuru yapan emekli sayısı ise 156 bin 463 oldu. 4A, 4B, 4C emeklilerine ayrılan toplam kontenjan 20 bin olurken kura çekimi, kategori kategori devam ediyor. Emeklilere konut çıkma ihtimali hesaplanırken her 8 başvurudan birisi ev sahibi olacak. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanacak. İsim listelerinde emekliler banka numarasını kontrol ederek, kura da asıl hak elde edip etmediğini görüntüleyebilirler. Peki TOKİ Emekli İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları listesi…
İstanbul’da yapılacak 100 bin konutun hak sahipleri canlı yayında belli oldu. Bakan Kurum açıklamasında " Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun"" ifadelerini kullandı.
TOKİ İstanbul kura sonuçları yayımlanan listeler üzerinden banka numarası aracılığıyla sorgulanabilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden emekli kategorisi kura sonuçları görüntülenebilecek.
e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak ekrandan sonuçlara ulaşabilir. e-Devlet’e sonuçların yansıması 24-48 saat bulabilir.
EMEKLİ: 20 BİN KONTENJAN
GENÇ: 20 BİN KONTENJAN
ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ 10 BİN KONTENJAN
ENGELLİ 5 BİN KONTENJAN
ŞEHİT VE GAZİ 738 KONTENJAN (TÜMÜ)
ŞEHİT VE GAZİ KATEGORİSİ 738 BAŞVURU
ENGELLİ KATEGORİSİ 45 BİN 542
EMEKLİ KATEGORİSİ 156 BİN 463
GENÇ KATEGORİSİ 234 BİN 103
ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ 58 BİN 249