Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

TOKİ İstanbul Genç Kategorisi Kura Sonuç Sorgulama Ekranı (e-Devlet) TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ İstanbul kura sonuçları kategori kategori olarak duyuruldu. Genç kategorisi üzerinden başvuru yapan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuç sorgulama işlemi yapabilecek. Konut kurası sonuç sorgulama ekranında adayların başvuru tarihi, konut tipi, kura sonucu, kura sıra numarası, ek bilgi, açıklama ve işlem bilgisi yer alacak. TOKİ’den hak sahiplerine gönderilen SMS’te İstanbul 100 bin konut hak sahiplerinin belirlendiği ve sorgulama ekranının aktif olduğu bilgisi paylaşıldı. e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama ekranına giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar yoğunluk sebebiyle hata ile karşılaşabiliyor. Peki TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ İstanbul kura sonucu isim listeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 23:11

TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Genç kategorisi kura sonuçları isim listesi şeklinde yayınlanacak. Genç kategorisinde toplam kontenjan 20 bin olarak duyurulurken her 12 başvurudan birisi ev sahibi olma hakkı elde edecek. Genç kategorisi üzerinden başvuru yapanlar sorgulama işlemlerini hem e-Devlet üzerinden hem de talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak isim listeleri üzerinden takip edebilecek. TOKİ İstanbul genç kategorisi başvuru sahipleri sonuçları isim listeleri üzerinden banka numarasıyla beraber kontrol edebilir. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek. Peki TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları genç kategorisi görüntüleme sayfası…

HABERİN ÖZETİ

TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları yoğun ilgi görüyor ve sonuçların isim listesi şeklinde yayınlanması bekleniyor.
Genç kategorisinde toplam 20 bin kontenjan bulunuyor ve her 12 başvurudan biri ev sahibi olma hakkı elde edecek.
Sonuçlar, talep.toki.gov.tr adresindeki isim listeleri üzerinden ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra diğer kategorilerdeki çekimlerin sona ermesi bekleniyor.
Kura sonuçlarının ardından hak sahipleriyle sözleşme süreci başlayacak.
İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut projesine başlanacak ve bu yıl içinde 2 bin konutun kiralanması hedefleniyor.
TOKİ İSTANBUL GENÇ KATEGORİSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI


TOKİ İstanbul kura sonuçları tek tek erişime açıldı. TOKİ'den gönderilen SMS'te 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul ilinde yer alan Konut Projeleri için hak sahibi belirleme kurasının çekildiği hatırlatırken sonuçların kontrol edilebildiği duyuruldu. TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura sonuçları TOKİ’nin resmi idare sitesinden veya alternatif olarak e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ e-Devlet üzerinden “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama alanından kontrol edilebilir.

TOKİ İSTANBUL GENÇ KATEGORİSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları yayımlanan listeler üzerinden banka numarası aracılığıyla sorgulanabilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden emekli kategorisi kura sonuçları görüntülenebilecek.

e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak ekrandan sonuçlara ulaşabilir. e-Devlet’e sonuçların yansıması 24-48 saat bulabilir.

KONUT SÖZLEŞMELERİ İMZALANACAK

TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananları ilan edildikten sonra vatandaşlar için sözleşme süreci başlayacak. Konut sözleşmesi imzalanacak bankalar ilan edildikten sonra başvuru türüne göre adaylardan başvuru belgeleri talep edilecek. Belgelerin teslim edilmesi için tarihleri TOKİ’den takip edebilirsiniz. Ailenin ekonomik durumunu içeren belgeler, ikametgah belgesi vb. belgeler, başvuru türüne göre farklılık gösterebilir.

İSTANBUL'DA EK OLARAK KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ İstanbul kura çekimi töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kiralık konut uygulamasının da Türkiye’de ilk kez İstanbul’da başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı “ . Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı. TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Toplu Konut İdaresi tarafından kısa süre içerisinde başvuruların toplanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “ İstanbul’da yapılacak 15 bin kiralık sosyal konut kapsamında 2 bin konutun bu yıl ağustos ayı içinde kurayla kiralanacağını açıkladı.

ETİKETLER
#Konut Başvurusu
#Tokİ İstanbul
#E-devlet Sorgulama
#Genç Kategori Kura Sonuçları
#Kiralık Konut Projesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.