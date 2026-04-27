TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Genç kategorisi kura sonuçları isim listesi şeklinde yayınlanacak. Genç kategorisinde toplam kontenjan 20 bin olarak duyurulurken her 12 başvurudan birisi ev sahibi olma hakkı elde edecek. Genç kategorisi üzerinden başvuru yapanlar sorgulama işlemlerini hem e-Devlet üzerinden hem de talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak isim listeleri üzerinden takip edebilecek. TOKİ İstanbul genç kategorisi başvuru sahipleri sonuçları isim listeleri üzerinden banka numarasıyla beraber kontrol edebilir. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek. Peki TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları genç kategorisi görüntüleme sayfası…

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul Genç kategorisi kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi! TOKİ İstanbul genç kura sonuçları 2026 açıklandı mı? TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları yoğun ilgi görüyor ve sonuçların isim listesi şeklinde yayınlanması bekleniyor. Genç kategorisinde toplam 20 bin kontenjan bulunuyor ve her 12 başvurudan biri ev sahibi olma hakkı elde edecek. Sonuçlar, talep.toki.gov.tr adresindeki isim listeleri üzerinden ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra diğer kategorilerdeki çekimlerin sona ermesi bekleniyor. Kura sonuçlarının ardından hak sahipleriyle sözleşme süreci başlayacak. İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut projesine başlanacak ve bu yıl içinde 2 bin konutun kiralanması hedefleniyor.

TOKİ İSTANBUL GENÇ KATEGORİSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?



Bakan Kurum sosyal medya hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" mesajını paylaştı.

TOKİ İSTANBUL GENÇ KATEGORİSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul genç kategorisi kura sonuçları yayımlanan listeler üzerinden banka numarası aracılığıyla sorgulanabilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden emekli kategorisi kura sonuçları görüntülenebilecek.

e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak ekrandan sonuçlara ulaşabilir. e-Devlet’e sonuçların yansıması 24-48 saat bulabilir.

KONUT SÖZLEŞMELERİ İMZALANACAK

TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananları ilan edildikten sonra vatandaşlar için sözleşme süreci başlayacak. Konut sözleşmesi imzalanacak bankalar ilan edildikten sonra başvuru türüne göre adaylardan başvuru belgeleri talep edilecek. Belgelerin teslim edilmesi için tarihleri TOKİ’den takip edebilirsiniz. Ailenin ekonomik durumunu içeren belgeler, ikametgah belgesi vb. belgeler, başvuru türüne göre farklılık gösterebilir.

İSTANBUL'DA EK OLARAK KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ İstanbul kura çekimi töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kiralık konut uygulamasının da Türkiye’de ilk kez İstanbul’da başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı “ . Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı. TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Toplu Konut İdaresi tarafından kısa süre içerisinde başvuruların toplanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “ İstanbul’da yapılacak 15 bin kiralık sosyal konut kapsamında 2 bin konutun bu yıl ağustos ayı içinde kurayla kiralanacağını açıkladı.