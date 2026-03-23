TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya, Çanakkale gibi illerde kura çekimi tamamlanırken gözler İstanbul kura çekimine çevrildi. TOKİ İstanbul kura çekimi ekranında hak sahiplerinin adı, soyadı, başvuru numarası, banka numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. Asıl olarak hak sahibi olan adaylar, belirlenen tarihlerde ilgili bankalara müracaat ederek konut sözleşmelerini imzalayacak. İstanbul’da hak sahibi olanlar belirlenen süre doğrultusunda konutlarını devredemeyecek. TOKİ İstanbul’da konut yapılacak ilçeler, ihtiyaca göre belirlendi. Nüfusun kalabalık olduğu ilçelere, daha fazla konut kontenjanı ayrıldı. İstanbul ili için başvuru yapanlar ise kura çekimini beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura çekimine ilişkin detayları açıkladı. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi günleri 2026 ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihiyle ilgili son bilgiler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekimi tarihi 2026! TOKİ İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kura çekimi ne zaman? TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası kapsamında, İstanbul'da 100 bin konut için kura çekimleri Ramazan Bayramı sonrası başlayıp Nisan ayının ilk haftasına kadar tamamlanacak. İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri, Ramazan Bayramı sonrası Nisan ayının ilk haftasına kadar yapılacak kuralarla belirlenecek. İstanbul için 1 milyon 235 binden fazla başvuru alındı; şartları sağlamayan başvurular reddedildi ve listeler yayımlandı. Hak sahipleri belirlenen süre boyunca konutlarını devredemeyecek ve daire tipine göre değişen ödeme planlarıyla sözleşme imzalayacak. 500 bin konut kampanyasına ek olarak, İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi de başlayacak ve başvuruları ayrı alınacak.

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin ülkenin dört bir yanında çoşkuyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak heyecanın İstanbul’da yaşanacağını ifade etti.

100 bin sosyal konutun hak sahiplerini İstanbul’da kura çekimiyle belirleneceğini ifade eden Kurum, bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekerek, konutları hak sahiplerinin ilan edileceğini ifade etti. Ramazan Bayramı 22 Mart Pazar günü sona erecek.

İstanbul’da TOKİ 100 bin konut kura çekiminin Nisan ayının ilk haftasına kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul’da başvuru sayısının fazla olması ve kura çekimlerinin uzun sürecek olması sebebiyle ilçelere göre dağılım yapılması öngörülüyor.

İSTANBUL’DA KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BEKLENİYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasının yanı sıra İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapılacak. İstanbul kiralık konut kampanyasına başvurular ayrıca alınacak. 3 yıl boyunca vatandaşlar, İstanbul’da TOKİ aracılığıyla konut kiralaması yapabilecek. Kira bedelleri, bölge rayicinin altında olacak.

Evler 3 yıl boyunca kiralanabilirken yönetimi, bakımı ve denetimi, TOKİ tarafından sağlanacak. Her kiralama döneminde kira bedeli güncellenecek. Başvurular için önce talep toplanacak ve hak sahipleri, kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sözleşme imzalandıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak 3 yılın ardından evler bakımları gerçekleştirilecek tekrar kiralanacak.

İSTANBUL’DA BİNLERCE BAŞVURU REDDEDİLDİ

TOKİ İstanbul 100 bin konut kampanyası kura çekimine rekor sayıda başvuru geldi. İstanbul ili için 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuru yaptı. Başvuru şartlarını sağlamayanlar ise kura çekimine katılamayacak. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuruları onaylanan ve reddedilenler listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Kura çekimine hak kazananlar listeleri takip ederek sorgulama işlemi yapabilirler.

TOKİ İSTANBUL KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kampanyasında konut tipine göre ve illere göre ödeme planları farklılık gösteriyor. İstanbul’da 55 metrekare 1+1 daire için başvuru yapanlar için satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olurken peşinat ise %10 195 bin TL olacak. 240 ay vade ödeme planına göre hak sahipleri aylık 7 bin 313 lira ödeme yapacak.

2+1 65 metrekare dairenin satış fiyatı ise 2 milyon 450 bin TL olarak belirlenirken peşinat ise 245 bin lira ve 240 ay vadeyle aylik ödemesi 9 bin 188 TL’ye gelecek.

2+1 daha geniş dairede ise (80 metrekare) satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken peşinat 295 bin TL ve aylık taksit ödemesi 11 bin 63 lira olacak.



