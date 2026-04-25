TOKİ İstanbul konutlar nereye yapılacak? Tuzla, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ilçe ilçe konut dağılımı 2026 açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan’da başlayacak ve 27 Nisan tarihine kadar 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura sonuçlarına göre hak kazanamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. TOKİ İstanbul’da toplam 100 bin konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kura çekimine katılamazken gözler ilçe dağılımlarına çevrildi. Özellikle kura çekimiyle hak sahibi olanlar, konutlarının nereye inşa edileceğini yakından takip ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına göre konut sahibi olacaklar, konut sözleşmesi imzalayacak ve taksitler bitene kadar konutlarını devredemeyecek. TOKİ İstanbul’da konut dağılımına belirlerken nüfus, ihtiyaç ve diğer birçok kriteri dikkate alacak. Peki TOKİ İstanbul konut ilçe dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 100 bin konut kura çekimi bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Henüz TOKİ tarafından merkez olarak belirlenen ilçeler açıklanmadı. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda Tuzla, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy gibi ilçelere ağırlık verileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama bulunmuyor. TOKİ tarafından konut yapılacak ilçe ve mahalleler ayrıca duyurulacak.
TOKİ İstanbul kura çekiminde ilk gün heyecanı yaşanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Cumartesi günü çekilmeye başlandı. Kategorilere göre genç, emekli, engelli, şehit, üç çocuk ve üzeri ile beraber diğer kategorisinde kura çekimleri sırasıyla gerçekleştirilecek. Hak sahipleri liste şeklinde yayınlanacak.
TOKİ İstanbul kura çekiminde kategorilere göre hak kazanma ihtimalleri tek tek hesaplandı. TOKİ İstanbul kura çekiminde sayısal istatistiklere göre kurada ismi yer alma ihtimalleri belli oldu. Üç çocuklu ailede %16,8 her 6 kişiden biri, emekli %12,6 her 8 kişiden biri, engelli %10,7 her 9 kişiden biri, genç kategorisinde %8,3 her 12 kişiden biri, diğer kategoride ise %4,3 her 23 kişiden birine çıkma ihtimali hesaplandı.
İstanbul: 100.000 konut
Ankara: 30.780 konut
İzmir: 21.520 konut
Gaziantep: 13.940 konut
Konya: 13.670 konut
Şanlıurfa: 13.190 konut
Diyarbakır: 12.170 konut
Adana: 12.400 konut
Antalya: 13.213 konut