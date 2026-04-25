TOKİ İstanbul konutlar nereye yapılacak? Tuzla, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ilçe ilçe konut dağılımı 2026 açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimleri bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Genç, emekli, şehit, engelli ve diğer kategoride başvuru yapanların sayısı 1 milyonu geçerken gözler konut dağılımına çevrildi. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra kazananlar isim listeleri şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. TOKİ İstanbul’da 100 bin konutu Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’na inşa edecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra konut sözleşmeleri imzalanacak ve peşinat ödemesi, taksit ödemeleri başlayacak. Konut tipine göre peşinat ve aylık ödeme miktarları farklılık gösterecek. Peki TOKİ İstanbul konutları nereye yapılacak? TOKİ İstanbul Tuzla, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ilçe dağılımı açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul ilçe dağılımına ilişkin bilgiler…

25 Nisan’da başlayacak ve 27 Nisan tarihine kadar 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura sonuçlarına göre hak kazanamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. TOKİ İstanbul’da toplam 100 bin konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kura çekimine katılamazken gözler ilçe dağılımlarına çevrildi. Özellikle kura çekimiyle hak sahibi olanlar, konutlarının nereye inşa edileceğini yakından takip ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına göre konut sahibi olacaklar, konut sözleşmesi imzalayacak ve taksitler bitene kadar konutlarını devredemeyecek. TOKİ İstanbul’da konut dağılımına belirlerken nüfus, ihtiyaç ve diğer birçok kriteri dikkate alacak. Peki TOKİ İstanbul konut ilçe dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ

TOKİ'nin İstanbul'da 100 bin konutluk kura çekimi 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura sonuçlarına göre hak kazanamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek.
TOKİ İstanbul'da toplam 100 bin konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek.
TOKİ tarafından konut yapılacak ilçe ve mahalleler henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kura çekimleri genç, emekli, engelli, şehit, üç çocuk ve üzeri ile diğer kategorilerinde sırasıyla yapılacak.
İstanbul'da 100 bin konutluk TOKİ projesi kapsamında en fazla konut yapılacak iller arasında yer alıyor.
TOKİ İSTANBUL KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 100 bin konut kura çekimi bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Henüz TOKİ tarafından merkez olarak belirlenen ilçeler açıklanmadı. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda Tuzla, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy gibi ilçelere ağırlık verileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama bulunmuyor. TOKİ tarafından konut yapılacak ilçe ve mahalleler ayrıca duyurulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekiminde ilk gün heyecanı yaşanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Cumartesi günü çekilmeye başlandı. Kategorilere göre genç, emekli, engelli, şehit, üç çocuk ve üzeri ile beraber diğer kategorisinde kura çekimleri sırasıyla gerçekleştirilecek. Hak sahipleri liste şeklinde yayınlanacak.

TOKİ İSTANBUL KURADA ÇIKMA İHTİMALLERİ HESAPLANDI

TOKİ İstanbul kura çekiminde kategorilere göre hak kazanma ihtimalleri tek tek hesaplandı. TOKİ İstanbul kura çekiminde sayısal istatistiklere göre kurada ismi yer alma ihtimalleri belli oldu. Üç çocuklu ailede %16,8 her 6 kişiden biri, emekli %12,6 her 8 kişiden biri, engelli %10,7 her 9 kişiden biri, genç kategorisinde %8,3 her 12 kişiden biri, diğer kategoride ise %4,3 her 23 kişiden birine çıkma ihtimali hesaplandı.

TOKİ 500 BİN KONUT KAMPANYASI EN FAZLA KONUT YAPILACAK İLLER

İstanbul: 100.000 konut

Ankara: 30.780 konut

İzmir: 21.520 konut

Gaziantep: 13.940 konut

Konya: 13.670 konut

Şanlıurfa: 13.190 konut

Diyarbakır: 12.170 konut

Adana: 12.400 konut

Antalya: 13.213 konut

