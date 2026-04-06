TOKİ İstanbul kura çekimi 2026! 25-26-27 Nisan hangi ilçelerin kuraları çekilecek, takvim açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. Şehit, Engelli, Emekli, Genç ve Üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuru yapan ve kura çekimine katılmaya hak kazananlar duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerini duyurdu. TOKİ İstanbul kura çekimi üç günde tamamlanacak ve isim listeleri duyurulacak. Asıl olarak konut sahibi olanların belirlenen sürede başvuru yaparak gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan, belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedekler davet edilecek. Kurada çıkmasına rağmen herhangi bir işlem yapmayanlar hakkından vazgeçmiş sayılacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? İşte, İstanbul TOKİ kura takvimi 2026…
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihiyle ilgili ilk olarak Bakan Kurum, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. Bakan Kurum sonra yaptığı açıklamada kura çekiminin 25 Nisan’da olacağını ifade etti. 100 bin konutun inşaa edileceği İstanbul’da kura çekimi 3 gün sürecek. Başvuru türüne göre veya başvuru yapılan ilçelere göre kura çekimlerinin günlere ayrılması bekleniyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan, 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
TOKİ İstanbul kura çekimi 25,26, 27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak ve ardından isim listeleri yayımlanacak. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Benzer şekilde tüm kategorilerde kura çekimleri 25,26, 27 Nisan tarihlerinde tamamlandıktan sonra sonuçlar paylaşılacak.
TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla konut İstanbul’a inşaa edilecek. Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Antalya ise en fazla konut yapılan illerden oldu. İşte, 500 bin konut kampanyasında illere göre dağılım;
İstanbul 100 bin
Ankara 30 bin 823
İzmir 21 bin 020
Bursa 17 bin 225
Konya 15 bin
Gaziantep 13 bin 890
Antalya 13 bin 213
Şanlıurfa 13 bin 190
Hatay 12 bin 639
Adana 12 bin 292
Diyarbakır 12 bin 165
Kocaeli 10 bin 340
Malatya 9 bin 609
Kahramanmaraş 8 bin 195
Mersin 8 bin 190
Kayseri 7 bin 562
Balıkesir 7 bin 548
Manisa 7 bin 229
Aydın 7 bin 123
Tekirdağ 6 bin 865
Sakarya 6 bin 633
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konut kampanyasında ilk evlerin Mart 2027’de teslim edeceğini ifade etmişti. TOKİ hak sahipleri, taksit ödemelerini sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibariyle ödemeye başlayacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yeniden hesaplanacak. İlk artış tarihi, sözleşme imza tarihine göre idare tarafından belirlenecek.