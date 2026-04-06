TOKİ İstanbul kura çekimi 2026! 25-26-27 Nisan hangi ilçelerin kuraları çekilecek, takvim açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. Şehit, Engelli, Emekli, Genç ve Üç çocuk ve üzeri kategorisinde başvuru yapan ve kura çekimine katılmaya hak kazananlar duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerini duyurdu. TOKİ İstanbul kura çekimi üç günde tamamlanacak ve isim listeleri duyurulacak. Asıl olarak konut sahibi olanların belirlenen sürede başvuru yaparak gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamayan, belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedekler davet edilecek. Kurada çıkmasına rağmen herhangi bir işlem yapmayanlar hakkından vazgeçmiş sayılacak. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? İşte, İstanbul TOKİ kura takvimi 2026…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihiyle ilgili ilk olarak Bakan Kurum, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. Bakan Kurum sonra yaptığı açıklamada kura çekiminin 25 Nisan’da olacağını ifade etti. 100 bin konutun inşaa edileceği İstanbul’da kura çekimi 3 gün sürecek. Başvuru türüne göre veya başvuru yapılan ilçelere göre kura çekimlerinin günlere ayrılması bekleniyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan, 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul kura çekimi 25,26, 27 Nisan tarihlerinde tamamlanacak ve ardından isim listeleri yayımlanacak. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Benzer şekilde tüm kategorilerde kura çekimleri 25,26, 27 Nisan tarihlerinde tamamlandıktan sonra sonuçlar paylaşılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KAMPANYASI HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK?



TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla konut İstanbul’a inşaa edilecek. Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Antalya ise en fazla konut yapılan illerden oldu. İşte, 500 bin konut kampanyasında illere göre dağılım;

İstanbul 100 bin

Ankara 30 bin 823

İzmir 21 bin 020

Bursa 17 bin 225

Konya 15 bin

Gaziantep 13 bin 890

Antalya 13 bin 213

Şanlıurfa 13 bin 190

Hatay 12 bin 639

Adana 12 bin 292

Diyarbakır 12 bin 165

Kocaeli 10 bin 340

Malatya 9 bin 609

Kahramanmaraş 8 bin 195

Mersin 8 bin 190

Kayseri 7 bin 562

Balıkesir 7 bin 548

Manisa 7 bin 229

Aydın 7 bin 123

Tekirdağ 6 bin 865

Sakarya 6 bin 633

TOKİ KONUTLARI HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin konut kampanyasında ilk evlerin Mart 2027’de teslim edeceğini ifade etmişti. TOKİ hak sahipleri, taksit ödemelerini sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibariyle ödemeye başlayacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yeniden hesaplanacak. İlk artış tarihi, sözleşme imza tarihine göre idare tarafından belirlenecek.

