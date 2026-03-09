TOKİ İstanbul kura çekimi için kritik tarih belli oldu! Milyonlarca kişinin beklediği sosyal konut projesinde son viraj!

Kategoriler
TOKİ 500 bin konut projesinde İstanbul durağı için geri sayım başladı. İstanbul için kura tarihini bekleyen milyonlarca kişi kritik tarihi merak ediyor. Peki, İstanbul TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlayacak?
Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasının ardından, tüm Türkiye'de milyonlarca kişi, İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura çekilişini beklemeye başladı.
TOKİ kura takviminde Mart ayının ikinci haftası olan 9-14 Mart 2026 tarihinin İstanbul haftası olması bekleniyor. Ankara, İzmir ve Hatay kuralarının geçtiğimiz hafta (2-8 Mart) başarıyla tamamlanmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul takvimini bu hafta itibarıyla netleştirmesi bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İstanbul 100 bin konut projesinde, bu hafta içi (9-14 Mart) kura takviminin resmen belli olması ve ilçelerin tek tek belirlenmesi bekleniyor.
Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.
79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlandı. Bugün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 6 bin 417 konutun kura çekimiyle birlikte 80 ilde kura çekimi tamamlanmış olacak ve gözler İstanbul'a çevrilecek.