Ekonomi

Editor
 | Fuat İğci

TOKİ İstanbul kura çekimi konut dağılımı 2026 açıklandı mı? Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla’ya kaç konut yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri belli oldu. 100 bin konutun yapılacağı İstanbul’da kura çekimi 25-26-27 Nisan’da tamamlanacak. 2.8 milyondan fazla başvuru yapılan İstanbul’da ise konutların yapılacağı merkez ilçeler merak ediliyor. İstanbul TOKİ kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımında noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra listeler belli olacak ve hak sahipleri ilan edilecek. Asıl olarak hak sahibi olan adaylar, belirlenen bankalarda konut sözleşmesi imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak. İstanbul’da Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla gibi ilçelerde ise konut dağılımı merak konusu oldu. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi konut dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, İstanbul’a inşaa edilecek konutlarla ilgili bilinenler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 09:52


Milyonlarca İstanbullunun beklediği İstanbul TOKİ kura takvimi açıklandı. TOKİ İstanbul kura çekimi takviminin netlik kazanmasıyla beraber gözler merkez olarak kabul edilecek ilçelere çevrildi. Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla ve diğer nüfusu kalabalık ilçelerde yaşayanlar kendi yaşadıkları ilçe, mahalle ve sokaklarda konut yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bakan son kuranın İstanbul ili için çekileceğini ifade derken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla kura çekiminin yapılacağını ifade etti. İstanbul’da kura çekiminde asıl olarak hak kazanan adaylar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle konut sahibi olacak. İstanbul’da konutlar 1+1, 2+1 ve 2+1 (büyük) olarak planlandı. Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 bir önceki maaş artış oranına göre güncellenecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi ilçelere konut yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin bilgiler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Milyonlarca İstanbullunun beklediği TOKİ İstanbul kura takvimi açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 25 Nisan'da kura çekimi yapılacak.
İstanbul için 100 bin sosyal konut ayrıldığı ve kura çekiminin 25 Nisan'da yapılacağı belirtildi.
İstanbul'da yaklaşık 2.8 milyon kişinin başvuru yaptığı TOKİ kurasının canlı yayında gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kura çekiminin şehit, engelli, emekli, genç ve üç çocuk üzeri kategorilerinde yapılacağı bildirildi.
İstanbul'da yapılacak konutların Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve Esenler gibi merkez bölgelerde olacağı iddia edildi ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.
Hak sahiplerinin yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile konut sahibi olacağı ve taksitlerin 6 ayda bir güncelleneceği belirtildi.
Farklı metrekarelerdeki konutlar için belirlenen peşinat ve aylık taksit tutarları haberde yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum yaptığı yeni açıklamada “ Ev sahibi Türkiye projemizde 500 bin projesini başlattık. İstanbul’a 100 bin konut ayırdık. İllerimizin kuralarını çektik. Önümüzdeki hafta Çorum’da kuraya katılacağım. Artık son kuramız da İstanbul'da olacak. İnşallah 25 Nisan’da Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile büyük bir mutlulukla İstanbullumuzda kuraları çekeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

stanbul’da yaklaşık 2.8 milyon kişi TOKİ İstanbul kurasına katılabilmek için başvuru yaptı. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahibi düzenlenecek kura çekiminde canlı yayında belli olacak. İstanbul’da kura çekimi şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi ve üç çocuk üzer kategorisi olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. Asıl olarak hak sahibi olan adaylar, belirlenen bankalarda konut sözleşmesi imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak.

İSTANBUL TOKİ KONUT DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

İstanbul’da yapılacak konutlarda merkez bölgelerin Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve Esenler olacağı iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre konut dağılımının evlerin yapılacağı zemin, nüfus planlaması deprem vb. risklerin dikkate alınarak yapılması bekleniyor. Kura takvimi belli olurken henüz konutların yapılacağı ilçeler, resmi olarak açıklanmadı.

TOKİ İSTANBUL TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri belirlenecek. 55 metrekare 1+1 konutlar için 195 bin lira peşinat ödenirken aylık 7 bin 313 lira ödenerek taksit ödemeleri başlayacak.

TOKİ İstanbul’da 2+1 65 metrekare evlerde ise hak sahipleri 245 bin lira peşinat ödeyecek ve aylık 9.188 lira taksitle ev sahibi olunacak.

2+1 80 metrekare evlerde ise taksit ödemeleri aylık 11 bin 63 lira olurken peşinat tutarı ise 295 bin lira olarak belirlendi.

