Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 ASIL aday sorgula! TOKİ İstanbul kura sonuçları hak sahipleri isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için beklenen gün geldi. İstanbul’da 100 bin konutun hak sahipliği belirleme kura çekimi 25-26 Nisan tarihlerinde devam ederken son hak sahipleri bugün belli oluyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı talep.toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde duyurulacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları alternatif olarak tek tıkla, hızlı şekilde e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet’e T.C.kimlik numarası ve şifresiyle beraber giriş yapan kullanıcılar “Kuralı Satış Projeleri İçin Kuru Sonucu Sorgulama sayfasından sonuçları görüntüleyebilecek. TOKİ İstanbul’da kura sonuçları alternatif olarak isim listesi şeklinde de yayımlanacak. İstanbul ili için hak sahipleri belirlendikten sonra konut sözleşmeleri imzalanacak. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:54

TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen kura çekiminde üçüncü gün hak sahipleri belirleniyor. Emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi, şehit kategorisi ve diğer kategorisinde sonuçlar ayrı ayrı ilan edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananlarının yanı sıra kura da hak sahibi olamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini nasıl geri alabileceğini araştırıyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuru yapılan bankalar aracılığıyla başvuru bedelleri iade edilecek. 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru bedelleri hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları ekranında adayların başvuru numarası, banka numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki TOKİ İstanbul kura sonucu 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları görüntüleme ekranı…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
TOKİ İstanbul'da 100 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi devam ederken, sonuçlar merakla bekleniyor ve başvuru ücretlerinin iadesi konusunda bilgi veriliyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçları, hak sahipleri belirlendikten sonra 2-4 saat içinde sisteme yüklenmesi bekleniyor.
Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle veya talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini başvuru yapılan bankalar aracılığıyla 5 iş günü içinde geri alabilecek.
İsim listeleri kategorilere göre ayrı ayrı duyurulacak ve adaylar güvenlik sebebiyle tam olarak görünmeyen ad-soyad ve T.C. kimlik numaraları yerine 7 haneli 'banka numarası' ile sorgulama yapabilecek.
TOKİ İstanbul'da 100 bin konutun yapılacağı ilçeler henüz açıklanmadı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul 100 bin konutun hak sahibi belirleme kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü başladı ve pazar günü devam etti. Kura çekiminde ilk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli kategorisinde kuralar tamamlandı. Emekli, genç ve diğer kategorisinde kura çekimi ise 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Tüm kategorilerde kura çekimi sona erdikten sonra isim listeleri ve sonuçlar yaklaşık 2-4 saat arasında sisteme yüklenmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları mail, posta veya SMS yöntemiyle hak sahiplerine iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olurken belirlenen sürede başvuru yapmayanlar haklarını kaybedecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul kura çekimleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İstanbul ili kura çekimi canlı yayını üçüncü günde devam edecek. TOKİ İstanbul kura ekranında sonuçlar hızlı aktığından adaylar başvuru numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kontrol edemiyorlar. TOKİ İstanbul okura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle beraber görüntülenebilecek.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak doğrudan sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden veya 500 bin konut illere göre kura sonuçları sayfasından görüntüleyebilirler.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTELERİ NEREDE?

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi olacak şekilde duyurulacak. Talep.toki.gov.tr adresine giriş yapan kulalnıcılar 500 bin konut iler sayfasından İstanbul’u seçecek. Kuraya katılanlar karşılarına gelen ekranda sağ alt bölümde bulunan ve mavi olarak işaretlenmiş “ Kura sonucu” ifadesine tıklayarak isim listelerine ulaşabilecek.

İsim listeleri kategorilere göre genç, emekli, üç çocuk ve üzeri, diğer, şehit yakınları olarak ayrı ayrı duyurulacak. Başvuru yaptıkları kategorinin sonuç listesine ulaşan adayların ad,soyad ve T.C kimlik numarası gibi bilgileri güvenlik sebebiyle tam olarak gözükmeyecek.

Bu durumda hak sahibi olup olmadığını kontrol etmek isteyenler 7 haneli “banka numarası” aracılığıyla sorgulama yapacak. Listede klavye üzerinden Ctrl + F yapan kullanıcılar banka numarasını buraya yazarak doğrudan sayfaya gidebilir.

İSTANBUL’DA İLÇE DAĞILIMLARI BEKLENİYOR

TOKİ İstanbul’da 100 bin konutun yapılacağı ilçeleri henüz açıklamadı. Tuzla, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler gibi ilçeler öne çıkarken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nda inşaa edilecek konutlar zemin, nüfus yapısı, güvenlik ve diğer birçok detaya uygun olarak yapılan çalışmayla belirlenecek. TOKİ İstanbul konut dağılımına ilişkin açıklama geldiğinde detaylar haberimizde olacak.

ETİKETLER
#Tokİ Kura Sorgulama
#Tokİ Başvuru Ücreti İadesi
#Tokİ İstanbul Kura Sonuçları
#Tokİ 100 Bin Konut
#Tokİ İstanbul Ilçe Dağılımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.