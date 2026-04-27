TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen kura çekiminde üçüncü gün hak sahipleri belirleniyor. Emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi, şehit kategorisi ve diğer kategorisinde sonuçlar ayrı ayrı ilan edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananlarının yanı sıra kura da hak sahibi olamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini nasıl geri alabileceğini araştırıyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuru yapılan bankalar aracılığıyla başvuru bedelleri iade edilecek. 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru bedelleri hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları ekranında adayların başvuru numarası, banka numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki TOKİ İstanbul kura sonucu 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları görüntüleme ekranı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 ASIL aday sorgula! TOKİ İstanbul kura sonuçları hak sahipleri isim listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul'da 100 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi devam ederken, sonuçlar merakla bekleniyor ve başvuru ücretlerinin iadesi konusunda bilgi veriliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları, hak sahipleri belirlendikten sonra 2-4 saat içinde sisteme yüklenmesi bekleniyor. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle veya talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini başvuru yapılan bankalar aracılığıyla 5 iş günü içinde geri alabilecek. İsim listeleri kategorilere göre ayrı ayrı duyurulacak ve adaylar güvenlik sebebiyle tam olarak görünmeyen ad-soyad ve T.C. kimlik numaraları yerine 7 haneli 'banka numarası' ile sorgulama yapabilecek. TOKİ İstanbul'da 100 bin konutun yapılacağı ilçeler henüz açıklanmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul 100 bin konutun hak sahibi belirleme kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü başladı ve pazar günü devam etti. Kura çekiminde ilk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli kategorisinde kuralar tamamlandı. Emekli, genç ve diğer kategorisinde kura çekimi ise 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Tüm kategorilerde kura çekimi sona erdikten sonra isim listeleri ve sonuçlar yaklaşık 2-4 saat arasında sisteme yüklenmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları mail, posta veya SMS yöntemiyle hak sahiplerine iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olurken belirlenen sürede başvuru yapmayanlar haklarını kaybedecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul kura çekimleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İstanbul ili kura çekimi canlı yayını üçüncü günde devam edecek. TOKİ İstanbul kura ekranında sonuçlar hızlı aktığından adaylar başvuru numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri kontrol edemiyorlar. TOKİ İstanbul okura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle beraber görüntülenebilecek.



Sisteme giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” yazarak doğrudan sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden veya 500 bin konut illere göre kura sonuçları sayfasından görüntüleyebilirler.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTELERİ NEREDE?

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi olacak şekilde duyurulacak. Talep.toki.gov.tr adresine giriş yapan kulalnıcılar 500 bin konut iler sayfasından İstanbul’u seçecek. Kuraya katılanlar karşılarına gelen ekranda sağ alt bölümde bulunan ve mavi olarak işaretlenmiş “ Kura sonucu” ifadesine tıklayarak isim listelerine ulaşabilecek.

İsim listeleri kategorilere göre genç, emekli, üç çocuk ve üzeri, diğer, şehit yakınları olarak ayrı ayrı duyurulacak. Başvuru yaptıkları kategorinin sonuç listesine ulaşan adayların ad,soyad ve T.C kimlik numarası gibi bilgileri güvenlik sebebiyle tam olarak gözükmeyecek.

Bu durumda hak sahibi olup olmadığını kontrol etmek isteyenler 7 haneli “banka numarası” aracılığıyla sorgulama yapacak. Listede klavye üzerinden Ctrl + F yapan kullanıcılar banka numarasını buraya yazarak doğrudan sayfaya gidebilir.

İSTANBUL’DA İLÇE DAĞILIMLARI BEKLENİYOR

TOKİ İstanbul’da 100 bin konutun yapılacağı ilçeleri henüz açıklamadı. Tuzla, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler gibi ilçeler öne çıkarken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nda inşaa edilecek konutlar zemin, nüfus yapısı, güvenlik ve diğer birçok detaya uygun olarak yapılan çalışmayla belirlenecek. TOKİ İstanbul konut dağılımına ilişkin açıklama geldiğinde detaylar haberimizde olacak.

