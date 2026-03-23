TOKİ İstanbul kurası ne zaman, kura çekiliş tarihi açıklandı mı? 100 bin konut için kura çekilecek

İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, kura tarihi bayramdan sonra heyecanla bekleniyor. TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için kura süreciyle ilgili beklenti sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı sonrasına bırakıldığı belirtilmişti Kura başvuru listeleri TOKİ 500 bin konut resmi web sitesinde yayımlandı. TOKİ İstanbul kura ne zaman? İşte TOKİ İstanbul kurası ile ilgili son durum…

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 23:48

TOKİ’nin İstanbul’daki dev sosyal konut projesi için kura çekimi süreci vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuru yapan binlerce kişi, kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih için resmi duyuruları bekliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekiminin Ramazan Bayramı sonrasında yapılacağı daha önce Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda, kura sürecine ilişkin beklentiler bayram sonrasına yoğunlaşırken, vatandaşların gözü resmi takvim duyurusuna çevrildi. Proje kapsamında İstanbul genelinde planlanan 100 bin konut için yapılacak kura çekiminin geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tahminlere göre kura çekiminin 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor. Ayrıca törene Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlamasının planlandığı belirtiliyor. Kura çekimleri, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİŞİ NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

İstanbul için planlanan kura çekimine ilişkin kesin gün ve saat bilgisi henüz resmi olarak açıklanmadı. TOKİ’nin internet sitesi üzerinden detaylı takvimin duyurulması beklenirken, süreçle ilgili hazırlıkların tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Başvuru kategorilerine ait listeler yayımlanmış durumda ve kura aşamasına geçilmesi için geri sayım sürüyor.

Kura çekimi, şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler gibi öncelikli gruplar ile genel başvuru sahiplerini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve süreç şeffaf şekilde yürütülecek. Yetkililer, kesin tarih ve saat bilgilerinin TOKİ ve bakanlık açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar hem dijital platformlar hem de resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden ya da TOKİ’nin ilgili sayfalarından başvuru numaraları ile sorgulama yapabilecek. Böylece hak sahipliği durumu hızlı şekilde öğrenilebilecek.

Ayrıca kura çekimlerinin canlı yayınla izlenebilecek. TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılacak yayınlarla vatandaşlar kura sürecini anlık olarak takip edebilecek. Sürecin tamamı noter huzurunda gerçekleştirileceği için sonuçlar resmi kayıt altına alınacak.

