Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ İstanbul kuraya katılacaklar listesi! İstanbul TOKİ emekli/genç başvurusu kabul edilenler isim listesi yayımlandı

TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler, onaylananlar listesi açıklandı. TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için kura süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Kura çekiminin Ramazan Bayramı sonrasında yapılması beklenirken, başvuru listeleri yayımlandı ve hazırlıkların tamamlandı. İstanbul genelinde Avrupa ve Anadolu yakasını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek kura çekilişinde, farklı kategorilerde başvuru yapan vatandaşların hak sahipliği noter huzurunda belirlenecek. TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? İşte TOKİ İstanbul kuraya katılacaklar listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 21:58

’nin İstanbul’da gerçekleştireceği 100 bin sosyal konut için kura çekimi süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru listelerinin yayımlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenlerin yanı sıra başvurusu reddedilenlerin de listesi PDF halinde yayımlandı.

İSTANBUL TOKİ ÇEKİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ İstanbul kura çekilişinin, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda Ramazan Bayramı’nın ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tahminlere göre kura sürecinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta yapılacağı tahmin edilirken, kesin gün ve saat bilgisi henüz resmi olarak duyurulmadı. Yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Kura çekimi İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki projeleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Sürecin noter huzurunda yürütüleceği ve törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlaması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

TOKİ İstanbul projesi kapsamında başvurusu kabul edilen vatandaşların isim listeleri yayımlandı. Şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve üzeri çocuk sahibi aileler gibi farklı kategorilerde başvuru yapan kişilerin yer aldığı listeler, ilgili resmi sayfa üzerinden erişime açıldı.

Aynı şekilde başvurusu reddedilen vatandaşların isimlerin de listesi yayımlandı. Başvuru sahipleri, listeler üzerinden kendi durumlarını kontrol edebilecek ve kura sürecine katılıp katılamayacaklarını bu listeler aracılığıyla öğrenebilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURAYA KATILACAKLAR LİSTESİ PDF NEREDEN BAKILIR?

Kura çekilişine katılacak isim listeleri, TOKİ’nin 500 bin konut projesine ait resmi internet sayfası üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar, ilgili kategoriye göre hazırlanan listeleri inceleyerek başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

Bununla birlikte sonuçlar yalnızca listeler üzerinden değil, e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi platformları aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipliği sonuçlarının da yine aynı kanallar üzerinden erişime açılacak.

ETİKETLER
#Ekonomi
#toki
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.