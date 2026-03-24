TOKİ İstanbul kuraya katılacaklar listesi! İstanbul TOKİ emekli/genç başvurusu kabul edilenler isim listesi yayımlandı

TOKİ’nin İstanbul’da gerçekleştireceği 100 bin sosyal konut için kura çekimi süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru listelerinin yayımlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenlerin yanı sıra başvurusu reddedilenlerin de listesi PDF halinde yayımlandı.

İSTANBUL TOKİ ÇEKİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ İstanbul kura çekilişinin, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda Ramazan Bayramı’nın ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tahminlere göre kura sürecinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta yapılacağı tahmin edilirken, kesin gün ve saat bilgisi henüz resmi olarak duyurulmadı. Yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Kura çekimi İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki projeleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Sürecin noter huzurunda yürütüleceği ve törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlaması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

TOKİ İstanbul projesi kapsamında başvurusu kabul edilen vatandaşların isim listeleri yayımlandı. Şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve üzeri çocuk sahibi aileler gibi farklı kategorilerde başvuru yapan kişilerin yer aldığı listeler, ilgili resmi sayfa üzerinden erişime açıldı.

Aynı şekilde başvurusu reddedilen vatandaşların isimlerin de listesi yayımlandı. Başvuru sahipleri, listeler üzerinden kendi durumlarını kontrol edebilecek ve kura sürecine katılıp katılamayacaklarını bu listeler aracılığıyla öğrenebilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURAYA KATILACAKLAR LİSTESİ PDF NEREDEN BAKILIR?

Kura çekilişine katılacak isim listeleri, TOKİ’nin 500 bin konut projesine ait resmi internet sayfası üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar, ilgili kategoriye göre hazırlanan listeleri inceleyerek başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

Bununla birlikte sonuçlar yalnızca listeler üzerinden değil, e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi platformları aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipliği sonuçlarının da yine aynı kanallar üzerinden erişime açılacak.