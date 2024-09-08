TOKİ İstanbul ve Ankara projesi yarın başlıyor! Birikimi olan ucuz sıfır konut ve dükkana koşacak

08 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:41

TOKİ’nin yeni ucuz konut ve dükkan projesi başlıyor. Dar gelirliye umut olacak ucuz TOKİ kampanyasının detayları belli oldu. TOKİ İstanbul projesi Bağcılar ilçesinde, Ankara projeleri ise Sincan, Evren ve Gölbaşı’nda yükselecek. TOKİ İstanbul ve Ankara projesi ihale tarihleri de açıklandı. Projelerin ihaleleri eylül ve aralık aylarında yapılacak.

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırmak için düğmeye bastı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul ve Ankara'da toplam 2 bin 558 yeni konut için kolları sıvadı. Müjde peş peşe geldi. İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 365 adet konut ve 30 adet dükkan, Ankara Sincan, Evren ve Gölbaşı projesi için 2193 konut ve 28 dükkan alıcısını bekliyor.

TOKİ İSTANBUL VE ANKARA'YA 2 BİN 558 KONUT YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sevindiren haberi paylaştı.

Özellikle büyükşehirlerde ev sahipliği oranı artmazken kiralar hızla yükseliyor. Büyük kentlerde iş zıvanadan çıkmışken müjdeli haber TOKİ'den geldi. Ankara ve İstanbul için harekete geçildi. İki büyük şehre 2 bin 558 yeni konut geliyor. Projelerin ihaleleri ise eylül ve aralık aylarında başlıyor.

TOKİ İSTANBUL BAĞCILAR PROJESİ İHALESİ YARIN

Düşük taksitler ve düşük peşinatlarla konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ çalışmalarını hızlandırdı.

Kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilecek olan İstanbul Bağcılar projesinin ihalesi 9 Eylül saat 14.30’da yapılacak.

Proje açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi'nde (Ece Sitesi) kentsel dönüşüm projesi kapsamında 365 adet konut ve 30 adet dükkan alıcısını bekliyor olacak.

TOKİ ANKARA PROJESİ

Ankara projeleri Sincan, Evren ve Gölbaşı’nda yükselecek.

Sincan projesinin ihalesi 24 Eylül’de, Evren projesinin ihalesi 27 Eylül’de, Gölbaşı projesinin ihalesi 11 Aralık'ta saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi 2. etapta 1012 adet konut ve 24 adet dükkan, Evren İlçesi Çıkınağıl Mahallesi'nde 154 adet konut ve 2 adet dükkan,

Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesi, 2. etapta 1027 adet konut, 1 adet 7 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet 14 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu ve 1 adet cami inşaatları yapılacak.