Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi nasıl, nereden bakılır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından bugün KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş'ın merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elibstan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan 8.195 konutun hak sahibi belli olacak. Vatandaşlar TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi aracılığıyla sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no bilgilerini öğrenebilecek. Peki TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Kahranmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Haber Merkezi
05.02.2026
05.02.2026
TOKİ Kahramanmaraş sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. TOKİ Kahramanmaraş ilçesinde bugün 500 bin sosyal kapsamında inşa edecek 8.915 konutun kura çekimini gerçekleştirdi. TOKİ Kahramanmaraş kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından hak sahibi olan vatandaşlar belli oldu. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ yetkililerinin yaptığı direktifler doğrultusunda sözleşmelerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla imzalayabilecekler. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçlarında ismi yer almayan vatandaşlar ise 5.000 TL başvuru ücretlerini iade alabilecek. Başvuru ücretleri en geç 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar tarafından yatırılacak. 12 Şubat 2026 Perşembe gününe kadar TOKİ Kahramanmaraş başvuru ücretlerinin hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilmesi bekleniyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi bugün saat 14.00'da başladı. Merkez ilçesinden başlayarak sırayla bütün ilçelerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları görüntüleme ekranı aktif edilecek. TOKİ Kahramanmaraş kura çekiminin ardından hak sahibi olarak belirlenen adaylar "toki.gov.tr" adresinde yer alan satış ve kura ekranı aracılığıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçlarının, kura çekiminin tamamlanmasının ardından 2 saat içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL, NEREDEN BAKILIR?

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi de PDF formatında kura çekiminin ardından yayımlanacak. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesine erişim sağlamak isteyen vatandaşların "talep.toki.gov.tr/500binkonut" adresine giriş yaparak, Kahramanmaraş ilini harita üzerinden seçmeleri gerekiyor. Daha sonrasında açılan ekranda ilçeler ve kura bilgileri yer alacak. Vatandaşlar başvuru yaptıkları ilçenin yanında bulunan mavi renkteki "Kura Sonucu" butonuna tıklayarak, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecek. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından isim listesinin yayınlanması biraz vakit alabilir. Gün içerisinde PDF formatında isim listesinin TOKİ yetkilileri tarafından yayınlanması bekleniyor.

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçlarında isim listesinin yayınlanmasını beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin YouTube kanalında bulunan canlı yayın tekrarından isim listesine hızlıca erişim sağlayabilirler.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (SONUÇLAR SİSTEME GİRİLDİĞİNDE AKTİF OLACAK)

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ İLÇELERE GÖRE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta toplam 8.195 konut inşa edilecek. Bu konutların 4800'ü Dulkadiroğulları ve Onikişubat ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde yapılacak. TOKİ 500 bin konut projesine Kahramanmaraş'tan 69.929 vatandaş başvuru yaptı. Açıklanan bilgilere göre, proje kapsamında inşa edilecek konutların hak sahiplerine teslimatının 2027 yılının mart ayından itibaren başlaması öngörülüyor. Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan konutlar ve ilçe ilçe başvuru sayıları şöyle:

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Kahramanmaraş Merkez (Dulkadiroğlu/Onikişubat) | 4800 Konut | 45.740 başvuru

Afşin | 600 Konut | 3.743 başvuru

Andırın - 50 Konut | 1.842 başvuru

Çağlayancerit - 30 Konut | 321 başvuru

Ekinözü - 35 Konut | 165 başvuru

Elbistan - 1500 Konut | 8.299 başvuru

Göksun - 180 Konut | 3.532 başvuru

Nurhak - 250 Konut | 407 başvuru

Pazarcık - 400 Konut | 2.445 başvuru

Türkoğlu - 350 Konut | 3.434 başvuru

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN KONUT 5-7 ŞUBAT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 5-7 Şubat 2026 tarihlerinde Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekim takvimi ise şöyle:

5 ŞUBAT - Kahramanmaraş / Afyonkarahisar

6 ŞUBAT - Osmaniye

7 ŞUBAT - Yalova / Kırıkkale

