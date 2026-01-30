TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026! TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi PDF yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

TOKİ Karabük kura çekimleri ilçe ilçe gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından Karabük merkez'de 1000, Eflani'de 50, Eskipazar'da 150, Ovacık'ta 50, Safranbolu'da 150 ve Yenice'de 200 konut inşa edilecek. Konutların hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi ise noter huzurunda ve canlı yayında bugün saat 11.00'de Karabük Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İlçe ilçe sırayla gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından ise isim listeleri duyurulacak. TOKİ Karabük kura sonuçları posta veya SMS yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ Karabük kura çekimi canlı yayınının tamamlanmasının ardından vatandaşlar asil/yedek listesinden sonuçlara erişim sağlayabilecek. Listede yer almayan vatandaşlara ise 5000 TL başvuru ücreti, kura çekiminin ardından iade edilecek. Peki TOKİ Karabük kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Manisa kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Kura sonuçlarını vatandaşlar "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresinden erişim sağlayabilecekler. Kura sonuçlarının sisteme girilmesinin ardından "Karabük" butonu kırmızı renkte aktif olacaktır. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet veya "www.tokigov.tr/satis/tr/kura" adresinden de T.C. kimlik numaraları ile TOKİ Karabük kura sonuçlarında hak sahibi olup, olmadıklarının sorgulamalarını yapabilecekler.

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI SOGRULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi "talep.tok.gov.tr/500binkonut" adresinden yayımlanacak. Kura sonuçlarının sona ermesinin ardından vatandaşlar internet adresine giriş yaparak, açılan haritada "Karabük" seçmeleri gerekiyor. Daha sonrasında kura sonuçlarının sisteme girişinin yapılmasının ardından ilçelerin yanında mavi renkte "Kura Sonucu" yazan buton aktif olacaktır. Bu butona tıklayarak vatandaşlar TOKİ Karabük kura sonuçları asil ve yedek listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Karabük kura sonuçları isim listelerinin bugün en geç saat 21.00'a kadar sisteme girilmesi bekleniyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayın tekrarını izleyerek kura sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TIKLAYIN

TOKİ KARABÜK BAŞVURU PARASI İADELERİNİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan 5000 TL başvuru ücreti alındı. Hak sahibi olmayan vatandaşlar 5000 TL başvuru ücretlerini geri iade alacak. Açıklanan bilgilere göre başvuru ücretleri 5 iş günü içerisinde, vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade edilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında Karabük'te başvuru yapan ve hak sahibi olamayan vatandaşlar en geç 6 Şubat 2026 Cuma gününe kadar başvuru ücretlerinin iadelerini alacak.

TOKİ KARABÜK İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından Karabük'te toplam 1600 konut inşa edilecek. Bu konutların 1000 tanesi Karabük merkezde yapılacak. TOKİ Karabük'te inşa edilecek olan konutların ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez - 1000 - 200 konut inşa edilecek - 10481 kabul edilen başvuru bulunuyor

Eflani - 50 - 200 konut inşa edilecek - 536 kabul edilen başvuru bulunuyor

Eskipazar - 150 - 200 konut inşa edilecek - 1051 kabul edilen başvuru bulunuyor

Ovacık - 50 - 200 konut inşa edilecek - 62 kabul edilen başvuru bulunuyor

Safranbolu - 150 - 200 konut inşa edilecek - 3881 kabul edilen başvuru bulunuyor

Yenice - 200 konut inşa edilecek - 2119 kabul edilen başvuru bulunuyor