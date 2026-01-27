TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ Kilis kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Kilis kura çekimleri saat 11.00'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. TOKİ Kilis kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Kura çekimlerinin ardından Kilis'te inşa edilecek olan 1.170 konutun sahibi belli olacak. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimleri sadece merkez ve Polateli ilçelerinde gerçekleştirilecek. Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde ise başvuru sayısının inşa edilecek konut sayısından az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesinde yer alacaklar. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi ise kura çekimlerinin ardından PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir, isim listesi, açıklandı mı sorularının cevapları araştırılıyor.

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ 2026 CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube hesabına giriş yaparak "Canlı" sekmesinde yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT KİLİS HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklayarak canlı yayını takip edebilecekler. Aynı zamanda canlı yayının başlamasının ardından TOKİ'nin YouTube hesabının profil fotoğrafına da tıklayarak canlı yayına vatandaşlar katılım sağlayabilecek. Canlı yayın sona ermesinin ardından ise yine "Canlı" sekmesi aracılığıyla yayının tekrarı izlenebilecek.

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi kura çekimlerinin sona ermesinin ardından "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/kilis.html" adresinden PDF formatında paylaşılacak. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesinin paylaşılmasının ardından ekranda mavi kutucukta "Kura Sonuçları" yazan bir buton belirecek. Butona tıklayarak vatandaşlar TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilirler. Aynı zamanda TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan kura sonucu sorgulama ekranı ve e-Devlet aracılığıyla da kura sonuçları sorgulanabilecek.

TOKİ'NİN KİLİS'TE İLÇE İLÇE İNŞA EDECEĞİ KONUTLAR VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Kilis'te toplam 1.170 konut inşa edilecek. Bu konutların 800'ü merkez, 100'ü Elbeyli, 170'i Musabeyli ve 100'ü ise Polateli ilçesinde inşa edilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Elbeyli ilçesinde inşa edilecek olan 100 konut için toplam 76 başvuru yapıldı. Musabeyli ilçesinde ise inşa edilecek 170 konut için toplam 53 vatandaş başvuru yaptı. Bu kapsamda iki ilçede de başvuran kişi sayısının, konut sayısından az olmasından dolayı kura çekimi gerçekleştirilmeyecek. Başvuru yapan vatandaşların tamamı hak sahibi olacak. Merkez ilçesinde ise inşa edilecek olan 800 konut için 2099 kişi başvuru yaparken, Polateli ilçesinde inşa edilecek 100 konut için ise 106 vatandaş başvuru yaptı.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller açıklandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

27 OCAK SALI: KİLİS

28 OCAK ÇARŞAMBA: SİNOP

29 OCAK PERŞEMBE: NİĞDE

30 OCAK CUMA: ORDU

30 OCAK CUMA: AKSARAY

31 OCAK CUMARTESİ: BARTIN