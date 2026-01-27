Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün TOKİ Kilis kura çekimleri gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin ardından merkez ve Polateli ilçelerinde inşa edilecek olan konutların hak sahibi belli olacak. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayımlanacak. Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde ise kura çekimi gerçekleştirilmeyecek. Geçerli başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için hak sahibi belirleme kurasının çekilmeyeceği belirtildi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre geçerli olan başvuruların asil hak sahibi olarak belirlendiği ifade edildi. Peki TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 10:26

isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün 500 bin sosyal projesi kapsamında Kilis'te kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Kilis kura çekimleri saat 11.00'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. TOKİ Kilis kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Kura çekimlerinin ardından Kilis'te inşa edilecek olan 1.170 konutun sahibi belli olacak. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimleri sadece merkez ve Polateli ilçelerinde gerçekleştirilecek. Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde ise başvuru sayısının inşa edilecek konut sayısından az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesinde yer alacaklar. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi ise kura çekimlerinin ardından PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir, isim listesi, açıklandı mı sorularının cevapları araştırılıyor.

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ 2026 CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube hesabına giriş yaparak "Canlı" sekmesinde yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT KİLİS HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklayarak canlı yayını takip edebilecekler. Aynı zamanda canlı yayının başlamasının ardından TOKİ'nin YouTube hesabının profil fotoğrafına da tıklayarak canlı yayına vatandaşlar katılım sağlayabilecek. Canlı yayın sona ermesinin ardından ise yine "Canlı" sekmesi aracılığıyla yayının tekrarı izlenebilecek.

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi kura çekimlerinin sona ermesinin ardından "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/kilis.html" adresinden PDF formatında paylaşılacak. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesinin paylaşılmasının ardından ekranda mavi kutucukta "Kura Sonuçları" yazan bir buton belirecek. Butona tıklayarak vatandaşlar TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilirler. Aynı zamanda TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan kura sonucu sorgulama ekranı ve e-Devlet aracılığıyla da kura sonuçları sorgulanabilecek.

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ'NİN KİLİS'TE İLÇE İLÇE İNŞA EDECEĞİ KONUTLAR VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Kilis'te toplam 1.170 konut inşa edilecek. Bu konutların 800'ü merkez, 100'ü Elbeyli, 170'i Musabeyli ve 100'ü ise Polateli ilçesinde inşa edilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Elbeyli ilçesinde inşa edilecek olan 100 konut için toplam 76 başvuru yapıldı. Musabeyli ilçesinde ise inşa edilecek 170 konut için toplam 53 vatandaş başvuru yaptı. Bu kapsamda iki ilçede de başvuran kişi sayısının, konut sayısından az olmasından dolayı kura çekimi gerçekleştirilmeyecek. Başvuru yapan vatandaşların tamamı hak sahibi olacak. Merkez ilçesinde ise inşa edilecek olan 800 konut için 2099 kişi başvuru yaparken, Polateli ilçesinde inşa edilecek 100 konut için ise 106 vatandaş başvuru yaptı.

TOKİ Kilis kura çekimi canlı yayını 2026! TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi (asil/yedek) açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 27-31 OCAK

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller açıklandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

27 OCAK SALI: KİLİS

28 OCAK ÇARŞAMBA: SİNOP

29 OCAK PERŞEMBE: NİĞDE

30 OCAK CUMA: ORDU

30 OCAK CUMA: AKSARAY

31 OCAK CUMARTESİ: BARTIN

ETİKETLER
#konut
#toki
#kilis
#kura çekimi
#500 Bin Konut Projesi
#Tokİ Resmi Youtube
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.