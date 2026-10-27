TOKİ kiralık konut kura çekimi 2026! Başakşehir, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kartal kura çekimi ne zaman?

TOKİ kiralık konut kura çekimi için beklenen açıklama geldi. İstanbul’da 1.071 konutun kiraya verileceği proje kapsamında hak sahiplerinin belirleneceği tarih netleşmeye başladı. Bakan Murat Kurum, kura çekiminin kasım ayı sonunda veya aralık ayının başında yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, kiralar ne kadar olacak ve konutlar hangi ilçelerde yer alacak?

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekiminin tarihi belli oldu. Bakan Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, kiralık sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekim 9–20 Kasım 2026 tarihlerindeki Antalya COP31 İklim Zirvesi sonrasında, kasım ayı sonu veya aralık ayı başında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, kiralık konutlardan yararlanacak vatandaşların belirlenmesi bekleniyor.

Eylül ayında başvuruları alınan proje kapsamında kura çekiminin ekim ayında yapılması bekleniyordu. Ancak son açıklamayla birlikte takvim kasım sonu ve aralık başı dönemine işaret etti. Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin ayrıntıların yapılacak yeni duyurularla netleşmesi bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde toplam 1.071 konut bulunuyor. Konutlar, kentin farklı bölgelerinde belirlenen ilçelerde yer alacak. Proje kapsamında konutların dağılımı dört grup halinde planlandı.

İlk grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360 konut bulunacak.

İkinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330 konut yer alacak.

Üçüncü grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri için 291 konut ayrılırken dördüncü grupta Arnavutköy’de 90 konut kiraya verilecek.

Böylece İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki farklı ilçelerde bulunan konutlar, proje kapsamında vatandaşların kullanımına sunulacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde konutların büyüklüğüne göre farklı kira bedelleri belirlendi. İstanbul’da kira maliyetlerini düşürmek isteyen vatandaşların takip ettiği projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Açıklanan kira tutarları şöyle:

1+1 konutlar: 10 bin TL

2+1 konutlar: 12 bin TL’den başlayan fiyatlarla

3+1 konutlar: 15 bin TL

4+1 konutlar: 18 bin TL’den başlayan fiyatlarla

Konutların büyüklüğüne göre belirlenen bu tutarlar, İstanbul’da kiralık ev arayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Başvuru sahipleri ise kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçlarını ve kiralama sürecine ilişkin ayrıntıları öğrenebilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

İstanbul TOKİ kiralık konut kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından yapılacak resmî bilgilendirmelerle duyurulacak. Başvuru yapan vatandaşların hak sahipliği durumlarını öğrenebilmek için TOKİ’nin resmî internet sitesindeki açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Kura çekiminin ardından sonuçların hangi kanaldan ve ne zaman erişime açılacağına ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sonraki aşamada kiralama işlemlerine ilişkin duyuruları takip edebilecek.