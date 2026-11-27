Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modeli kapsamında İstanbul’da yürütülen TOKİ projesinde ilk etap çalışmaları tamamlandı. Toplam 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesinin planlandığı projede, ilk aşamada 1071 konut vatandaşların kullanımına sunulacak. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine odaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklama, projenin takvimine ilişkin yeni bilgileri beraberinde getirdi. İlk konutların Aralık ayı itibarıyla kiralanmaya başlanacağını belirten Kurum, başlangıç kira bedelinin 10 bin TL olacağını bildirdi. Açıklamada kura çekiminin yapılacağı kesin gün ve sonuçların ilan edileceği tarihe ise yer verilmedi. Peki, TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ kiralık konut teslimi 2026! İstanbul 1071 konut kura çekilişi ne zaman, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut teslimi ne zaman yapılacak? Türkiye'nin ilk kiralık sosyal konut modeli kapsamında İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen projenin ilk etabı tamamlandı ve ilk 1071 konut Aralık ayında kiralanmaya başlanacak. Toplam 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk etapta 1071 konut hak sahiplerine sunulacak. Başlangıç kira bedeli 10 bin TL olacak. Kura çekiminin yapılacağı kesin gün ve sonuçların ilan edileceği tarih henüz duyurulmadı. İlk kiralamalar Aralık ayı itibarıyla başlayacak. Konutlar Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy olmak üzere toplam 11 ilçede yer alacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul’da 1071 kiralık sosyal konut için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. TOKİ tarafından kura çekiminin gerçekleştirileceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Bakan Murat Kurum’un ilk kiralamalar için Aralık ayını işaret etmesi nedeniyle kura işlemlerinin Kasım ayının son günlerinde veya Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Kura çekimine ilişkin resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceği de netleşecek. Sonuçların TOKİ’nin resmi kanalları ve e-Devlet üzerinden duyurulması bekleniyor.

TOKİ 1071 KİRALIK KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında yer alan 1071 konutun tamamlandığını Bakan Murat Kurum duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Kurum, 15 bin konutluk projenin ilk etabının hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”

Bu açıklamayla birlikte ilk kiralamaların Aralık ayında başlaması planlanıyor. Ancak hak sahiplerinin belirleneceği kura günü ve anahtar teslimlerinin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

TOKİ KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE, KAÇ KONUT VAR?

İstanbul’daki ilk etap kiralık sosyal konut projesi dört ayrı grupta toplam 11 ilçeyi kapsıyor. İlçelere göre konut dağılımı ise şöyle:

Birinci grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören – 360 konut

İkinci grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal – 330 konut

Üçüncü grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar – 291 konut

Dördüncü grup: Arnavutköy – 90 konut

İlk etapta kiraya verilecek 1071 konutun farklı büyüklüklerde dairelerden oluşması planlanıyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunuyor.

TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI NERDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isimlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru ve kura sonucu sorgulama ekranını kullanabilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruların da takip edilmesi gerekiyor.