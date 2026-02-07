TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2026 hak sahipleri listesi! TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ilçe ilçe belli oldu. Kırıkkale Yahşihan ilçesine yapılacak 1.100 konut için yaklaşık 7 bin başvuru yapıldı. TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ekranında başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, çekiliş numarası, ad-soyad gibi bilgiler görüntülenebilecek. Kura çekiminde asıl olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla konut sözleşmesi yaparak takip eden ay içerisinde taksit ödemelerine başlayacak. Sözleşme yapılacak bankalar, idare tarafından ayrıca belirlenecek. Asıl olarak çıkan adaylar, başvuru türüne göre istenen belgeleri yanlarında bulunduracak. Belirlenen süre içerisinde ilgili kuruma başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ Kırıkkale kura sonuçlarının açıklanacağı tarih…

TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları için nefesler tutuldu. 1736 sosyal konutun hak sahipleri bugün saat 11.00’da başlayan kura çekimiyle belli oldu. . TOKİ Kırıkkale kura sonuçları toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. TOKİ’nin resmi internet sayfasına giriş yapan kullanıcılar, harita üzerinden Kırıkkale’yi seçecek. Açılan ekranda sağ bölümde bulunan “Kura sonucu” bölümünden isim listeleri görüntülenebilecek.

TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 saat içerisinde erişime açılacak. TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ekranında adaylar başvuru numarası, çekiliş sıra numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgileri görüntüleyebilirler. TOKİ 500 bin konut kampanyası kura sonuçları ayrıca e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla beraber öğrenilebilecek.

BUGÜN İKİ İLİN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

7 Şubat Cumartesi günü TOKİ 500 bin konut kampanyasında Kırıkkale ve Yalova ili kura çekimleri gerçekleştiriliyor. TOKİ’de henüz İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin kura takvimi ilan edilmedi. TOKİ kura takvimi haftalık olarak yayımlanıyor. Önümüzdeki haftanın kura tarihlerinin kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ KIRIKKALE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

KIRIKKALE MERKEZ (YAHŞİHAN) 1100 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE MERKEZ (HACILAR) 84 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE BAHŞILI 53 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE ÇELEBİ 63 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE DELİCE 106 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ SOSYAL 66 KONUT

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 94 SOSYAL KONUT

KIRIKKALE KESKİN 100 SOSYAL KONUT