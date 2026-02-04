TOKİ Kırşehir kura sonuçları ilçe ilçe açıklandı 2026! TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. İl il gerçekleştirilen kura çekimleri kapsamında bugün Kırşehir'de inşa edilecek olan 1633 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. TOKİ Kırşehir isim listesinde hak sahibi olan vatandaşların sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, kura başvuru türü, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ Kırşehir kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşlar anlaşmalı bankalar aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacak. TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesinde yer almayan vatandaşlar ise başvuru ücretlerinin iadelerini, en geç 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe kadar alabilecek. Başvuru ücreti iadeleri vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalar aracılığıyla yapılacak. Peki TOKİ Kırşehir Kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? TOKİ Kırşehir kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Kırşehir kura sonuçları sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif olacak. TOKİ Kırşehir kura çekiminin sona ermesi ve sonuçların sisteme girilmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ Kırşehir kura sonuçlarının bugün gün içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşlar sorgulama yapabilmesi bekleniyor.

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listeleri "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/kirsehir.html" adresinden PDF formatında yayımlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarının sisteme girilmesinin ardından ilçelerin yanında aktif olacak olan "Kura Sonuçları" butonu aracılığıyla isim listesini görüntüleyebilecekler. TOKİ Kırşehir kura sonuçlarının isim listesinin sisteme girilmesini beklemeyen vatandaşlar ise YouTube'da yayınlanan canlı yayın tekrarından erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kırşehir kura sonuçları canlı yayın tekrarını görüntüleyebilmek için vatandaşların TOKİ'nin YouTube kanalına girmeleri ve "Canlı" sekmesine tıklamaları gerekiyor.

TOKİ KIRŞEHİR İLÇE İLÇE BAŞVURU VE KONUT SAYILARI

TOKİ tarafından Kırşehir'de inşa edilecek olan 1633 konutun ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:

Kırşehir Merkez | 900 Konut | 5484 başvuru

Kırşehir Merkez (Özbağ) | 63 Konut | 248 başvuru

Kırşehir Akpınar | 40 Konut | 242 başvuru

Kırşehir Boztepe | 60 Konut | 107 başvuru

Kırşehir Çiçekdağı | 220 Konut | 953 başvuru

Kırşehir Kaman | 150 Konut | 1214 başvuru

Kırşehir Mucur | 200 Konut | 705 başvuru

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura takvimi haftalık olarak açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta Kırşehir'in haricinde Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale'de kura çekimi gerçekleştirilecek. 4-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kura çekimleri şöyle:

4 ŞUBAT - KIRŞEHİR/DÜZCE

5 ŞUBAT - KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR

6 ŞUBAT - OSMANİYE

7 ŞUBAT - YALOVA/KIRIKKALE