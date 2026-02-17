TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı erişime ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün TOKİ tarafından Konya'nın Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhani, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalihüyük ve Yunak ilçelerinde inşa edilecek olan 15.200 konutun hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Konya kura çekiminin ardından ise hak sahipleri isim listesi yayınlanacak. Vatandşalar tarafından TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları merak ediliyor.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Konya kura sonuçları isim listelerini vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/konya.html" adresinden öğrenebilecek. TOKİ Konya kura çekiminin sona ermesinin isim listeleri ilçe ilçe açıklanacak. Vatandaşlar mavi renkteki "Kura Sonucu" butonuna tıklayarak PDF formatında kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecek. TOKİ Konya kura sonuçları isim listelerinin, kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde yayımlanması bekleniyor. İsim listelerinin yayınlanmasını beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanan canlı yayın tekrarı sayesinde erkenden hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilirler.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

TOKİ Konya kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ KONYA KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimine 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da inşa edilecek olan konutların teslimine 2026 Mart ayı itibarıyla başlanması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE KONYA'DA YOĞUN İLGİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine Konya'da 133.539 geçerli başvuru yapıldı. Bu başvuruların 80.322'si Konya'nın merkez bölgesini kapsayan Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde gerçekleştirildi. Taşkent Balcılar, Taşkent Çetmi ve Hüyük Selçi bölgelerinde ise başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekimi gerçekleştirilmeyecek. Bu bölgelerde başvuran vatandaşların tamamı doğrudan hak sahibi sayılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 17-22 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 17-22 Şubat tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek olan illerimiz duyuruldu. Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu iller şöyle:

17 Şubat - Konya/Sakarya

18 Şubat - Mersin/Kırklareli

19 Şubat - Diyarbakır

20 Şubat - Adana/Gaziantep/Çanakkale

21 Şubat - Bursa