TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından her hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan illerin takvimi açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından Kocaeli'de 10.340, Çanakkale'de 3.276, Muğla'da 6.417 ve Mersin'de inşa edilecek 8.190 konutun kura çekimi araştırılmaya başlandı. Bakan Kurum tarafından bu haftanın TOKİ kura çekimi takvimi açıklandı. Peki TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman 2026? İşte TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura takvimi...

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?
, , Muğla, Mersin 500 bin kura takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugüne kadar 55 ilin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 190 bin 338 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli, Çanakkale, Muğla ve Mersin'de inşa edilecek olan konutların kura takvimleri ise gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURASI ÇEKİLECEK OLAN İLLER 12-15 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta 12-15 Şubat tarihleri arasında Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekimi yapılacak. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte toplam 58 ilin kura çekimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle proje kapsamında inşa edilecek olan 206 bin 701 konutun hak sahibi belirlenecek. Ayrıca Eskişehir, Çorum ve Osmaniye illerinin de kura çekimi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Çorum'da kura çekimi 23 Şubat ve Osmaniye'de 27 Şubat'ta kura çekimi gerçekleştirilecek. Üç ilde de yapılacak olan kura çekimleri saat 11.00'de başlayacak.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Kartepe, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde 10 bin 340 konut inşa edilecek. Konutların kura çekimleri ise TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30'da yapılacak. Kura çekimleri noter huzurunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ tarafından Çanakkale'de 3 bin 276 konut inşa edilecek. Konutlar merkez, Ayvacık, Biga, Biga (Karabiga), Çan, Ezine, Gelibolu, Yenice ilçelerinde yapılacak. TOKİ tarafından henüz Çanakkale ilçesinde inşa edilecek konutların kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı hakkında ise bir duyuru yapılmadı.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

Muğla'da TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Menteşe ilçesinde 5400, Bodrum'da 500, Fethiye'de 150, Kavaklıdere'de 50, Köyceğiz'de 42, Milas'ta 200, Seydikemer'de 75 olmak üzere 6 bin 417 konut inşa edilecek. Konutların kura çekimlerinin ise ne zaman yapılacağı hakkında bir tarih duyurulmadı. 2026 Şubat ayı içerisinde TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek olan konutların kura çekimlerinin yapılması bekleniyor.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2026! TOKİ Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Mersin kura çekimi ne zaman?

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin'in Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde toplam 8 bin 190 konut inşa edilecek. Konutların kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz belli olmadı. Mersin'de inşa edilecek olan konutların ilçe ilçe dağılımları ise şöyle:

Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) | 5000 Konut

Mersin Aydıncık | 40 Konut

Mersin Erdemli | 500 Konut

Mersin Gülnar | 100 Konut

Mersin Mut | 750 Konut

Mersin Silifke | 800 Konut

Mersin Tarsus | 1000 Konut

