Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Malatya 9.659 konut kura sonuçları 2026!(talep.toki.gov.tr) TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları asıl/yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Malatya kura sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ’nin Malatya ilçesine yapılacak 9 bin 659 konutun hak sahipleri belirlendi. İsim listeleri ise internet üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan hak sahipleri, isim listelerinden adlarını kontrol edebilmek için araştırmalarına başladı. TOKİ Malatya kura sonucu, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. 11 ilçe için kura çekimi bugün canlı yayında noter huzurunda tamamlandı ve hak sahipleri tek tek belirlendi. TOKİ Malatya kura sonuçları ekranında adayların başvuru numarası, çekiliş sırası, T.C. kimlik numarası ve başvuru durumu asıl/yedek olarak yer aldı. TOKİ Malatya kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ayrıca bildirilmeyecek. Asıl ve yedek hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini (5 bin lira) başvuru yaptıkları bankalardan alabilecek. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi PDF açıklandı mı? İşte, Malatya TOKİ kura sonucu görüntüleme ekranı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Malatya 9.659 konut kura sonuçları 2026!(talep.toki.gov.tr) TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları asıl/yedek isim listesi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 21:13

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Merkez, Akçadağ Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Yazıhan gibi ilçeler için kura çekimi bugün Kemal Sunal Konferans Salonu’nda tamamlandı. Kura çekiminin ardından asıl olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar ile sözleşme imzalayacak ve kura çekiminin ardından 1 ay içerisinde taksitlerini ödemeye başlayacak. Asıl olarak seçilen ve belirlenen tarihlerde istenilen belgeleri teslim etmeyenlerin yerine yedek talihliler çağırılacak. TOKİ Malatya kura sonucu ekranında adaylarının sıra numarası, banka numarası, başvuru tarihi, adı,soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş numarası yer alacak. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, TOKİ Malatya kura çekimi sonuç sorgulama sayfası…

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyası kura çekimleri il il devam ediyor. Malatya’da 11 farklı ilçeye yapılacak konut için kura çekimi bugün saat 12.00’da başladı ve tamamlandı.

TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayınını takip etmeyenler için ise sonuçlar e-Devlet üzerinden veya alternatif olarak talep.toki.gov.tr adresinden paylaşılıyor. TOKİ Malatya kura sonucu isim listeleri henüz asıl ve yedek olarak duyurulmadı. Kura sonuçlarının en geç saat 20.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ Malatya 9.659 konut kura sonuçları 2026!(talep.toki.gov.tr) TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları asıl/yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine duyurulmuyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan isim listesi ekranına gidebilecek. Kura çekiminin ardından isim listeleri PDF olarak hazırlandığından kura tamamlandıktan yaklaşık 1-2 saat sonra erişime açılıyor.

TOKİ Malatya kura sonuçları sorgulama ekranında asil olarak belirlenen adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, başvuru tarihi, T.C kimlik numarası başvuru durumu çekiliş ve sıra no gibi bilgiler yer alacak.

MALATYA’DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ 500 bin konut dağılımı ilçe ilçe duyurulmuştu. Malatya merkez olarak da bilinen Battalgazi ve Yeşilyurt’ta toplam 8500 konut inşa edilecek. Akçağdağ’da 150 konut, Arapgir 30 konut, Arguvan 50 konut, Darende 65 konut, Doğanşehir 300 konut, Doğanyol 40 konut, Hekimhan 300 konut, Kale 75 konut, Kuluncak 70 konut ve Yazuhan’da 79 konut inşaa edilecek.

TOKİ Malatya 9.659 konut kura sonuçları 2026!(talep.toki.gov.tr) TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları asıl/yedek isim listesi açıklandı mı?

ASIL OLARAK ÇIKAN ADAYLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcalar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankalarda sözleşme imzalayacak.

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemleri yapılacak. Başvuru kategorisine göre adaylardan ikametgah belgesi, adrese kayıt belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, gelir belgesi vb istenecek.

TOKİ Malatya 9.659 konut kura sonuçları 2026!(talep.toki.gov.tr) TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları asıl/yedek isim listesi açıklandı mı?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.