Ekonomi
TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kampanyasına kura çekimi sırası Manisa iline geldi. Manisa ili için toplam 50 binden fazla başvuru gelirken kura çekimi ilçelere göre gerçekleştiriliyor. TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde ilan edilecek. Manisa’da toplam 7 bin 459 konut inşa edilirken kura çekimi Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. TOKİ Manisa kura sonucu ekranında adayların başvuru numarası, başvuru türü, asil/yedek durumu görüntülenebilecek. TOKİ Manisa kura sonuçları kazananlarının belli olmasının ardından vatandaşlar, sözleşme imzalayacak. Peki TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Manisa TOKİ kura sonucu görüntüleme sayfası…

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?
çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Manisa’da en fazla şehir merkezi olarak da bilinen Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine yapılacak. TOKİ Manisa’da Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu ilçelerine evler inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. TOKİ Manisa kura sonuçları asıl ve yedek olarak ilan edilecek. Asıl olarak ilan edilen ve belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme yapmayan adayların yerine yedek talihliler davet edilecek. TOKİ Manisa kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ Manisa kura çekimi sonrasında isim listeleriyle beraber sonuç sorgulama sayfasında adayların başvuru türü, durumu, T.C. kimlik numarası yer alacak. Peki Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi…

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA

500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru alan iller arasında olan Manisa’da kura çekimi bugün (23 Ocak) tarihinde gerçekleştiriliyor.

Manisa’da kura çekimi saat 11.00’da başlayacak ve ilçelere göre asıl ve yedek aday hak sahipleri belirlenecek.

Merkez (Şehzadeler, Yunusemre) gibi ilçelerin ardından sırasıyla Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi canlı yayınında bilgiler hızlı aktığından başvuru sahipleri kura sonuçlarını anlık olarak takip edemeyecek. Kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet aracığıyla sorgulanabilecek.

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

TOKİ MANİSA KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura çekimiyle beraber 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlenecek. Manisa ili kura çekimi 23 Ocak cuma günü saat 11.00’da başlayacak daha önceki kura çekimleri dikkate alındığında kura işlemlerinin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

TOKİ Manisa kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. Manisa ili kura sonuçları isim listesinin kura sona erdikten sonra iki saat içerisinde paylaşılması planlanıyor. TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi yayımlandığında bu haber üzeyinden detaylara ulaşabilirsiniz.

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

NOTER HUZURUNDA CANLI YAYINDA YAPILACAK

TOKİ Manisa kura çekimi diğer illerde olduğu gibi canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi canlı yayınında adaylar toplam başvuru sayısı, toplam hak sahibi, kalan hak sahibi gibi bilgiler yer alacak. Alternatif olarak sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

BUGÜN ÜÇ İLDE KURA ÇEKİMİ DÜZENLENECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 23 Ocak’ta Manisa iliyle başlayacak kura çekimleri, Kastamonu ve Sivas illeriyle devam edecek. Sivas hak sahipliği kurası saat 14.00’da başlayacak TOKİ Kastamonu hak sahipliği kura çekimi ise bugün saat 14.30’da düzenlenecek.

MANİSA’DA İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

MERKEZ ( ŞEHZADELER-YUNUSEMRE) 3.500 KONUT

AKHİSAR 1000 KONUT

ALAŞEHİR 200 KONUT

DEMİRCİ 200 KONUT

GÖLMARMARA 110 KONUT

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

GÖRDES 100 KONUT

KIRKAĞAÇ 49 KONUT

KULA 350 KONUT

SALİHLİ 500 KONUT

SARUHANLI 350 KONUT

SELENDİ 100 KONUT

SOMA 250 KONUT

TURGUTLU 750 KONUT

TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?
