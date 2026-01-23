TOKİ Manisa kura sonuçları 2026 isim listesi (talep.toki.gov.tr) TOKİ Manisa hak sahipliği belirleme kurası sonucu açıklandı mı?

Kategoriler
TOKİ Manisa kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Manisa’da en fazla konut şehir merkezi olarak da bilinen Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine yapılacak. TOKİ Manisa’da Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu ilçelerine evler inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. TOKİ Manisa kura sonuçları asıl ve yedek olarak ilan edilecek. Asıl olarak ilan edilen ve belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme yapmayan adayların yerine yedek talihliler davet edilecek. TOKİ Manisa kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ Manisa kura çekimi sonrasında isim listeleriyle beraber sonuç sorgulama sayfasında adayların başvuru türü, durumu, T.C. kimlik numarası yer alacak. Peki Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi…
500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru alan iller arasında olan Manisa’da kura çekimi bugün (23 Ocak) tarihinde gerçekleştiriliyor.
Manisa’da kura çekimi saat 11.00’da başlayacak ve ilçelere göre asıl ve yedek aday hak sahipleri belirlenecek.
Merkez (Şehzadeler, Yunusemre) gibi ilçelerin ardından sırasıyla Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu kura çekimi yapılacak.
Kura çekimi canlı yayınında bilgiler hızlı aktığından başvuru sahipleri kura sonuçlarını anlık olarak takip edemeyecek. Kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet aracığıyla sorgulanabilecek.
TOKİ Manisa kura çekimiyle beraber 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlenecek. Manisa ili kura çekimi 23 Ocak cuma günü saat 11.00’da başlayacak daha önceki kura çekimleri dikkate alındığında kura işlemlerinin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.
TOKİ Manisa kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. Manisa ili kura sonuçları isim listesinin kura sona erdikten sonra iki saat içerisinde paylaşılması planlanıyor. TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi yayımlandığında bu haber üzeyinden detaylara ulaşabilirsiniz.
TOKİ Manisa kura çekimi diğer illerde olduğu gibi canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi canlı yayınında adaylar toplam başvuru sayısı, toplam hak sahibi, kalan hak sahibi gibi bilgiler yer alacak. Alternatif olarak sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak.
TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 23 Ocak’ta Manisa iliyle başlayacak kura çekimleri, Kastamonu ve Sivas illeriyle devam edecek. Sivas hak sahipliği kurası saat 14.00’da başlayacak TOKİ Kastamonu hak sahipliği kura çekimi ise bugün saat 14.30’da düzenlenecek.
MERKEZ ( ŞEHZADELER-YUNUSEMRE) 3.500 KONUT
AKHİSAR 1000 KONUT
ALAŞEHİR 200 KONUT
DEMİRCİ 200 KONUT
GÖLMARMARA 110 KONUT
GÖRDES 100 KONUT
KIRKAĞAÇ 49 KONUT
KULA 350 KONUT
SALİHLİ 500 KONUT
SARUHANLI 350 KONUT
SELENDİ 100 KONUT
SOMA 250 KONUT
TURGUTLU 750 KONUT