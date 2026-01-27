Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimleri ne zaman yapılacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekildi ve hak sahipleri belli oldu. Bu hafta ise 9 konutun daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan neredeyse bütün şehirlerin kura çekimi tamamlandı. Vatandaşlar tarafından TOKİ Marmara Bölgesi kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Marmara Bölgesi kura tarihleri...

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 12:03

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu zamana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da kura çekimi gerçekleştirildi. Bu hafta ise Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karagümrük, Samsun, Nevşehir ve Bartın illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin ardından ise TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 143 bin 658 konutun hak sahibi belli olacak. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerimizin kura çekimleri neredeyse tamamlanmış olacak. Vatandaşların gündeminde ise TOKİ Marmara Bölgesi kura çekimleri yer alıyor. Peki TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi...

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?

TOKİ MARMARA BÖLGESİ KURA TAKVİMİ

TOKİ tarafından Marmara Bölgesi'nde bulunan illerimizin henüz kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak 2026 Şubat ayı itibarıyla TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Marmara Bölgesi'nde inşa edilecek olan konutların kura çekimlerinin il il gerçekleştirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar TOKİ'nin "talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresi aracılığıyla kura çekimlerinin tarihlerine, yerlerine ve kabul edilen başvuruların isim listesine PDF formatında ulaşabiliyorlar.

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL, BALIKESİR, ÇANAKKALE, EDİRNE, KOCAELİ, BURSA, SAKARYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden her hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller paylaşılıyor. İllerin paylaşılmasının ardından hafta içerisinde kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından ise hak sahipleri ve yedeklerin yer aldığı isim listeleri paylaşılıyor. TOKİ tarafından İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin kura çekimi tarihleri ise henüz paylaşılmadı.

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?

İlk olarak TOKİ tarafından Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerin kura çekimi gerçekleştiriliyor. Güncel olarak Ege Bölgesi'nde 2, Akdeniz Bölgesi'nde ise sadece 1 ilin kura çekimi yapıldı. 2026 Şubat ayı içerisinde Marmara Bölgesi'nde de kura çekimlerine başlanması bekleniyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri 2026 Mart ayına kadar devam edecek.

TOKİ Marmara Bölgesi kura takvimi! TOKİ İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Bursa, Sakarya kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ 27-31 OCAK

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında son açıklanan haftalık kura takvimine göre 27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

27 Ocak Salı - Kilis (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu saat 11.00)

28 Ocak Çarşamba - Sinop (Sinop Kültür Merkezi saat 11.00)

29 Ocak Perşembe - Niğde

30 Ocak Cuma - Aksaray (Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu 11.00) / Ordu (Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi saat 11.00) / Karabük

31 Ocak Cumartesi - Samsun / Nevşehir / Bartın (Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu saat 11.00)

#Ekonomi
