TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından bugün canlı yayında ve noter huzurunda Muğla'da inşa edilecek olan 6.417 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kura çekiminin ardından ise TOKİ Muğla kura sonuçları belli olacak. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, kura başvuru türü, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Kura sonuçlarında hak sahibi olmayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücreti iadeleri, 5 iş günü içerisinde bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...
TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/denizli.html" adresine giriş yaparak TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesinin kura çekimlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. TOKİ Muğla kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. Vatandaşlar başvuru yaptıkları ilçenin yanında yer alan mavi renkteki "Kura Sonucu" ekranına tıklayarak sonuçlara erişim sağlayabilecekler.
TOKİ Muğla kura sonuçları, kura çekimlerinin sona ermesinin ardından duyurulacak. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı'nda yer alan TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT MUĞLA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayını izleyerek, hak sahipliği durumlarını kontrol edebilirler.
TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da 6.417 konut inşa edilecek. Bu konutlar merkez, Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak. Açıklanan bilgilere göre Muğla'da 60 bin 456 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 27 bin 775 ile Muğla merkez ve Menteşe ilçelerinde inşa edilecek olan 5.400 konut için yapıldı. TOKİ Muğla ilçelere göre konut dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:
Muğla Merkez (Menteşe) | 5.400 Konut | 27.775 başvuru yapıldı
Bodrum | 500 Konut | 10.945 başvuru yapıldı
Fethiye | 150 Konut | 7.184 başvuru yapıldı
Kavaklıdere | 50 Konut | 1.091 başvuru yapıldı
Köyceğiz | 42 Konut | 3.040 başvuru yapıldı
Milas | 200 Konut | 7.424 başvuru yapıldı
Seydikemer | 75 Konut | 2.997 başvuru yapıldı
TOKİ Muğla konut sözleşmeleri ve peşinat ödemeleri ise kura çekiminin ardından gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar belirtilen tarihlerde bankalara giderek peşinat ödemelerini gerçekleştirip, sözleşmelerini imzalayabilecekler. Konutların taksit ödemeleri ise sözleşmelerin imzalandığı aydan sonra başlayacak. Sözleşme imzalama tarihleri için vatandaşların TOKİ tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Muğla konutlarının da 2027 Mart ayı itibarıyla teslimine başlanması bekleniyor.