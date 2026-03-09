Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek olan 6.417 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla kura çekiminin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi PDF formatında yayımlanacak. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. TOKİ Muğla kura sonuçları ayrıca E-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından bugün canlı yayında ve noter huzurunda Muğla'da inşa edilecek olan 6.417 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kura çekiminin ardından ise TOKİ Muğla kura sonuçları belli olacak. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, kura başvuru türü, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Kura sonuçlarında hak sahibi olmayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücreti iadeleri, 5 iş günü içerisinde bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ tarafından Muğla'da inşa edilecek 6.417 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek olup, sonuçlar dijital platformlar üzerinden sorgulanabilecek.
Muğla'da toplam 6.417 TOKİ konutu için kura çekimi yapılacak.
Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi sitesi (talep.toki.gov.tr), e-Devlet ve YouTube canlı yayını üzerinden öğrenilebilecek.
Hak sahibi olamayanlara 5 bin TL başvuru ücreti 5 iş günü içinde iade edilecek.
Muğla'daki konutlara 60 bin 456 başvuru yapıldı, en yoğun ilgi Menteşe ilçesine oldu.
Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması bekleniyor.
TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/denizli.html" adresine giriş yaparak TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesinin kura çekimlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. TOKİ Muğla kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. Vatandaşlar başvuru yaptıkları ilçenin yanında yer alan mavi renkteki "Kura Sonucu" ekranına tıklayarak sonuçlara erişim sağlayabilecekler.

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NERDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muğla kura sonuçları, kura çekimlerinin sona ermesinin ardından duyurulacak. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı'nda yer alan TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT MUĞLA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayını izleyerek, hak sahipliği durumlarını kontrol edebilirler.

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE MUĞLA'DA YOĞUN İLGİ

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'da 6.417 konut inşa edilecek. Bu konutlar merkez, Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak. Açıklanan bilgilere göre Muğla'da 60 bin 456 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 27 bin 775 ile Muğla merkez ve Menteşe ilçelerinde inşa edilecek olan 5.400 konut için yapıldı. TOKİ Muğla ilçelere göre konut dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Muğla Merkez (Menteşe) | 5.400 Konut | 27.775 başvuru yapıldı

Bodrum | 500 Konut | 10.945 başvuru yapıldı

Fethiye | 150 Konut | 7.184 başvuru yapıldı

Kavaklıdere | 50 Konut | 1.091 başvuru yapıldı

Köyceğiz | 42 Konut | 3.040 başvuru yapıldı

Milas | 200 Konut | 7.424 başvuru yapıldı

Seydikemer | 75 Konut | 2.997 başvuru yapıldı

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MUĞLA KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Muğla konut sözleşmeleri ve peşinat ödemeleri ise kura çekiminin ardından gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar belirtilen tarihlerde bankalara giderek peşinat ödemelerini gerçekleştirip, sözleşmelerini imzalayabilecekler. Konutların taksit ödemeleri ise sözleşmelerin imzalandığı aydan sonra başlayacak. Sözleşme imzalama tarihleri için vatandaşların TOKİ tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MUĞLA KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Muğla konutlarının da 2027 Mart ayı itibarıyla teslimine başlanması bekleniyor.

