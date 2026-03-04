TOKİ Muğla kura tarihi 2026! TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, ertelendi mi?

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, ertelendi mi sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her ilin kura çekimi tek tek gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her haftanın başında sosyal medya hesabı üzerinden kura çekimi gerçekleştirilecek olan illeri duyuruyor. Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) Muğla'da kura çekimi gerçekleştirilecek. Ancak TOKİ'nin resmi YouTube hesabında kura çekiminin canlı yayın planlamasının yapılmadığı vatandaşların dikkatini çekti. Peki TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? İşte TOKİ Muğla kura çekimi tarihi...

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ tarafından Muğla'da inşa edilecek olan 6.417 konutun kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 11.00'de başlayacak. Muğla'da inşa edilecek olan konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Merkez (Menteşe) | 5400 Konut

Bodrum | 500 Konut

Fethiye | 150 Konut

Kavaklıdere | 50 Konut

Köyceğiz | 42 Konut

Milas | 200 Konut

Seydikemer | 75 Konut

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ Muğla kura çekiminin açıklanan bilgilere göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Muğla kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi gününe ertelendi.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muğla kura sonuçları, kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından belli olacak. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla ilçe ilçe kura sonuçları isim listelerine erişim sağlayabilecekler. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de TOKİ Muğla kura sonuçlarına sorgulama yapılabilecek. TOKİ Muğla kura çekiminin bitmesinin ardından 2 saat içerisinde sonuçların sisteme girilmesi bekleniyor. Sonuçların sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ Muğla kura çekimi canlı yayın tekrarını izleyerek, kura sonuçlarına hızlı bir şekilde erişim sağlayabilir.