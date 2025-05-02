TOKİ müjdeyi verdi! Ev sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber: İndirim kampanyası yolda

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Sungur, TOKİ’nin yıllık ortalama 70 bin konut ürettiğini, bu yıl bu sayının üç katına çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca bu kapsamda yıl içerisinde yeni bir indirim kampanyasının da geleceğini belirtti. Sungur, kurumun projeleri, deprem konutlarının durumu ve İstanbul'daki olası depreme yönelik hazırlıklarla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı sunumda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda geçtiğimiz yıl 23 Eylül 2024 tarihinde bir indirim kampanyası düzenlediklerini ifade eden Sungur, bu yıl da benzer bir kampanyanın planlandığını açıkladı. Sungur ayrıca bu yıl için hedeflerinin 3 kat fazla konut üretmek olduğunu belirtti.



2 YILDA 430 BİN KONUT

TOKİ’nin yıllık ortalama 70 bin konut ürettiğini anımsatan Sungur, 2025 yılı itibarıyla bu rakamın üç katına çıkartılmasının hedeflendiğini belirtti. Son iki yılda toplam 430 bin 800 konutun üretildiğini kaydeden Sungur, bu konutlarda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın yaşayacağını açıkladı. Bugüne kadar iştiraklerle birlikte toplamda 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaştıklarını aktaran Sungur, TOKİ'nin Türkiye genelindeki konut üretimindeki payının yüzde 11,7'ye, satışlardaki payının ise yüzde 12,5'e çıktığını duyurdu.

DEPREM BÖLGESİNDE YOĞUN MESAİ

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Sungur, şimdiye kadar TOKİ tarafından 343 bin 936 konutun ihalesinin yapıldığını belirtti. Bu projeler kapsamında yalnızca TOKİ eliyle 144 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini ifade eden Sungur, diğer kamu kurumlarıyla birlikte toplamda 201 bin konutun tamamlandığını ve 453 bin konutun yıl sonuna kadar teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul’daki dönüşüm çalışmalarına da dikkat çeken Mustafa Levent Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 39 ilçede, 365 ayrı noktada dönüşüm projelerinin sürdüğünü kaydetti. Şu ana kadar TOKİ, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle 923 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü söyleyen Sungur, İstanbul’da sosyal konut projeleri kapsamında 125 bin 428 konuta ulaşıldığını, bunlardan 81 bininin tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti.