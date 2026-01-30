TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla kura çekimine katılım sağlayan adaylar asil ve yedek durumlarını görüntüleyebilecekler. TOKİ Ordu kura çekimi ilçe ilçe gerçekleştirilecek. TOKİ Ordu kura çekimi ilk olarak en fazla konutun inşa edileceği merkez ilçesinde yapılacak. Daha sonra sırayla Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Korgan ve Ünye ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kabadüz ilçesinde ise kura çekimi başvuru sayısının inşa edilecek konut sayısından az olması nedeniyle gerçekleştirilmeyecek. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde başvuru yapan bütün vatandaşlar doğrudan konut hakkı elde edecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin öncesinde ilçe ilçe geçerli başvuru sayısı açıklanmıştı. Açıklanan bilgilere göre TOKİ Ordu kura çekimine toplam 29 bin 497 geçerli başvuru yapıldı. Peki TOKİ Ordu kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Ordu kura sonuçları görüntüleme ekranı...

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Ordu kura çekimi bugün saat 11.00'de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. TOKİ Ordu kura sonuçlarını vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla da TOKİ Ordu kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ Ordu kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından sisteme girilecek. Bugün gün içerisinde TOKİ Ordu kura sonuçlarının sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesine ise "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/ordu.html" adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. İsim listeleri TOKİ Ordu kura çekiminin sona ermesinin ardından PDF formatında her ilçe için ayrı ayrı yayınlanacak. İsim listelerinin yayınlanmasının ardından ilçelerin yanında mavi renkte "Kura Sonucu" adlı kutucuk aktif olacak. Vatandaşlar bu kutucuğa tıklayarak isim listelerinin tamamını görüntüleyebilecek. TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesine erkenden ulaşmak isteyen vatandaşlar ise canlı yayındna erişim sağlayabilecekler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan canlı yayından da isim listelerine erişim sağlanabiliyor. Ayrıca canlı yayının sona ermesine rağmen tekrarı kanalda paylaşılıyor.

İLÇE İLÇE ORDU'DA İNŞA EDİLECEK OLAN KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından Ordu'da en çok konut 1500 ile merkez ilçesinde inşa edilecek. TOKİ tarafından Ordu'da inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez - 1500 konut inşa edilecek - 15.849 gerçerli başvuru yapıldı

Aybastı - 76 konut inşa edilecek - 459 gerçerli başvuru yapıldı

Çamaş - 39 konut inşa edilecek - 93 gerçerli başvuru yapıldı

Çatalpınar - 77 konut inşa edilecek - 208 gerçerli başvuru yapıldı

Çaybaşı - 31 konut inşa edilecek - 175 gerçerli başvuru yapıldı

Fatsa - 750 konut inşa edilecek - 4746 gerçerli başvuru yapıldı

Gölköy - 100 konut inşa edilecek - 1417 gerçerli başvuru yapıldı

Gülyalı - 50 konut inşa edilecek - 377 gerçerli başvuru yapıldı

Gürgentepe - 52 konut inşa edilecek - 136 gerçerli başvuru yapıldı

Kabadüz - 79 konut inşa edilecek - 56 gerçerli başvuru yapıldı

Korgan - 80 konut inşa edilecek - 647 gerçerli başvuru yapıldı

Ünye - 500 konut inşa edilecek - 5334 gerçerli başvuru yapıldı

TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlardan başvuru sırasında 5 bin TL ücret alındı. Bu ücretler hak sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edilecek. Yapılan açıklamaya göre TOKİ başvuru ücretleri iadeleri 5 iş günü içerisinde yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ Ordu kura sonuçlarında ismi yer almayan vatandaşlar en geç 6 Şubat 2026 Cuma gününe kadar başvuru ücretlerinin iadesini alabilecekler.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin tarihleri haftalık olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Ocak Cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun, Nevşehir ve Bartın illerimizde inşa edilecek konutların kura çekimi yapılacak. Ankara'nın kura çekiminin ise 2026 Şubat ayında yapılması beklenirken, İstanbul'da ise 2026 Mart ayında yapılacağı öngörülüyor.