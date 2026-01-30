Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gündeme geldi. TOKİ tarafından il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bugün üç farklı ilçede 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların kura çekimi gerçekleştirildi. Bu ilçelerin arasında Ordu'da yer aldı. Saat 11.00'de başlayan TOKİ Ordu kura çekimleri Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. TOKİ Ordu kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşa edilecek olan 3.335 konutun hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi ise gündeme geldi. Vatandaşlar taraıfndan TOKi Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Ayrıca vatandaşlar tarafından TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularının cevapları da merak ediliyor. TOKİ Ordu kura sonuçları isim listeleri ilçe ilçe duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 13:36

sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla kura çekimine katılım sağlayan adaylar asil ve yedek durumlarını görüntüleyebilecekler. TOKİ Ordu kura çekimi ilçe ilçe gerçekleştirilecek. TOKİ Ordu kura çekimi ilk olarak en fazla konutun inşa edileceği merkez ilçesinde yapılacak. Daha sonra sırayla Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Korgan ve Ünye ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kabadüz ilçesinde ise kura çekimi sayısının inşa edilecek sayısından az olması nedeniyle gerçekleştirilmeyecek. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde başvuru yapan bütün vatandaşlar doğrudan konut hakkı elde edecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin öncesinde ilçe ilçe geçerli başvuru sayısı açıklanmıştı. Açıklanan bilgilere göre TOKİ Ordu kura çekimine toplam 29 bin 497 geçerli başvuru yapıldı. Peki TOKİ Ordu kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Ordu kura sonuçları görüntüleme ekranı...

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Ordu kura çekimi bugün saat 11.00'de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. TOKİ Ordu kura sonuçlarını vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla da TOKİ Ordu kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ Ordu kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından sisteme girilecek. Bugün gün içerisinde TOKİ Ordu kura sonuçlarının sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 TIKLAYIN

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesine ise "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/ordu.html" adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. İsim listeleri TOKİ Ordu kura çekiminin sona ermesinin ardından PDF formatında her ilçe için ayrı ayrı yayınlanacak. İsim listelerinin yayınlanmasının ardından ilçelerin yanında mavi renkte "Kura Sonucu" adlı kutucuk aktif olacak. Vatandaşlar bu kutucuğa tıklayarak isim listelerinin tamamını görüntüleyebilecek. TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesine erkenden ulaşmak isteyen vatandaşlar ise canlı yayındna erişim sağlayabilecekler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan canlı yayından da isim listelerine erişim sağlanabiliyor. Ayrıca canlı yayının sona ermesine rağmen tekrarı kanalda paylaşılıyor.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

İLÇE İLÇE ORDU'DA İNŞA EDİLECEK OLAN KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından Ordu'da en çok konut 1500 ile merkez ilçesinde inşa edilecek. TOKİ tarafından Ordu'da inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez - 1500 konut inşa edilecek - 15.849 gerçerli başvuru yapıldı

Aybastı - 76 konut inşa edilecek - 459 gerçerli başvuru yapıldı

Çamaş - 39 konut inşa edilecek - 93 gerçerli başvuru yapıldı

Çatalpınar - 77 konut inşa edilecek - 208 gerçerli başvuru yapıldı

Çaybaşı - 31 konut inşa edilecek - 175 gerçerli başvuru yapıldı

Fatsa - 750 konut inşa edilecek - 4746 gerçerli başvuru yapıldı

Gölköy - 100 konut inşa edilecek - 1417 gerçerli başvuru yapıldı

Gülyalı - 50 konut inşa edilecek - 377 gerçerli başvuru yapıldı

Gürgentepe - 52 konut inşa edilecek - 136 gerçerli başvuru yapıldı

Kabadüz - 79 konut inşa edilecek - 56 gerçerli başvuru yapıldı

Korgan - 80 konut inşa edilecek - 647 gerçerli başvuru yapıldı

Ünye - 500 konut inşa edilecek - 5334 gerçerli başvuru yapıldı

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlardan başvuru sırasında 5 bin TL ücret alındı. Bu ücretler hak sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edilecek. Yapılan açıklamaya göre TOKİ başvuru ücretleri iadeleri 5 iş günü içerisinde yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ Ordu kura sonuçlarında ismi yer almayan vatandaşlar en geç 6 Şubat 2026 Cuma gününe kadar başvuru ücretlerinin iadesini alabilecekler.

TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin tarihleri haftalık olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre 30 Ocak Cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun, Nevşehir ve Bartın illerimizde inşa edilecek konutların kura çekimi yapılacak. Ankara'nın kura çekiminin ise 2026 Şubat ayında yapılması beklenirken, İstanbul'da ise 2026 Mart ayında yapılacağı öngörülüyor.

ETİKETLER
#başvuru
#konut
#ordu
#toki
#kura
#sonuç
#500binkonut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.