TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları için canlı yayına odaklanan vatandaşlar, kura çekiminin canlı yayınlandığı platformu araştırıyor. TOKİ 500 bin konut kura çekimleri, açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ kura çekimleri kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayınına ulaşamayanlar ise detaylara ulaşmaya çalışıyor. Daha önce açıklanan takvimde Osmaniye iline de yer verilmişti. TOKİ Osmaniye kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi yayınlanacak. Peki TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman, iptal mi oldu? İşte, TOKİ Osmaniye kura çekimi tarihi…

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ İPTAL Mİ OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre daha önce TOKİ Osmaniye kura çekiminin 6 Şubat’ta yapılacağı duyurulmuştu. TOKİ Osmaniye kura çekimi takviminde değişikliğe gidildi. TOKİ Osmaniye kura çekimi 6 Şubat tarihinde yapılmayacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

TOKİ’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale gibi ilçelere yapılacak konutların kura çekimi 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00’de başlayacak ve canlı yayınlanacak.

OSMANİYE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Osmaniye merkez: 1.300 konut

Osmaniye Bahçe: 120 konut

Osmaniye Düziçi 500 konut

Osmaniye Hasanbeyli: 220 konut

Osmaniye Kadirli: 700 konut

Osmaniye Sumbas: 50 konut

Osmaniye Toprakkale:100 konut

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Osmaniye kura çekimi takviminde değişikliğe gidildi. TOKİ Osmaniye kura çekimi 27 Şubat’a ertelenirken kura sonuçları da kura yapıldıktan sonra ilan edilecek. TOKİ Osmaniye kura sonuçları asıl/yedek olarak duyurulacak. Hak sahibi olarak belirlenen adaylar, idarelerin açıkladığı bankalarda gerekli belgelerle birlikte başvuru yaparak konut sözleşmesi imzalayacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek.