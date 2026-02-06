Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izleme ekranı yoğun ilgi görüyor. TOKİ 2-8 Şubat kura takviminde yer alan Osmaniye’de 2.990 konut inşaa edilecek. Merkez bölgesinde yapılacak konutlar için 10 binden fazla başvuru gelirken Osmaniye’de Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Toprakkale gibi ilçelere toplam 2.990 konut yapılacak. TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. TOKİ Osmaniye kura sonuçları ise isim listesi şeklinde toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. TOKİ Osmaniye kura sonucuna göre asıl olarak hak kazanan vatandaşlar ise belirlenen tarihlerde konut sözleşmesi imzalayacak ve taksitlerine başlayacak. Peki TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izle nerede? TOKİ Osmaniye kura çekimi iptal mi oldu, ne zaman? İşte, TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayın bilgisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 10:56

TOKİ Osmaniye için canlı yayına odaklanan vatandaşlar, kura çekiminin canlı yayınlandığı platformu araştırıyor. TOKİ 500 bin konut kura çekimleri, açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ kura çekimleri kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayınına ulaşamayanlar ise detaylara ulaşmaya çalışıyor. Daha önce açıklanan takvimde Osmaniye iline de yer verilmişti. TOKİ Osmaniye kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi yayınlanacak. Peki TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman, iptal mi oldu? İşte, TOKİ Osmaniye kura çekimi tarihi…

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ İPTAL Mİ OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre daha önce TOKİ Osmaniye kura çekiminin 6 Şubat’ta yapılacağı duyurulmuştu. TOKİ Osmaniye kura çekimi takviminde değişikliğe gidildi. TOKİ Osmaniye kura çekimi 6 Şubat tarihinde yapılmayacak.

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

TOKİ’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale gibi ilçelere yapılacak konutların kura çekimi 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00’de başlayacak ve canlı yayınlanacak.

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

OSMANİYE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Osmaniye merkez: 1.300 konut

Osmaniye Bahçe: 120 konut

Osmaniye Düziçi 500 konut

Osmaniye Hasanbeyli: 220 konut

Osmaniye Kadirli: 700 konut

Osmaniye Sumbas: 50 konut

Osmaniye Toprakkale:100 konut

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Osmaniye kura çekimi takviminde değişikliğe gidildi. TOKİ Osmaniye kura çekimi 27 Şubat’a ertelenirken kura sonuçları da kura yapıldıktan sonra ilan edilecek. TOKİ Osmaniye kura sonuçları asıl/yedek olarak duyurulacak. Hak sahibi olarak belirlenen adaylar, idarelerin açıkladığı bankalarda gerekli belgelerle birlikte başvuru yaparak konut sözleşmesi imzalayacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek.

TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026 iptal mi oldu? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
ETİKETLER
#canlı yayın
#kura sonuçları
#Tokİ 500 Bin Konut
#Tokİ Osmaniye
#Konut Kura Çekimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.