TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

TOKİ para iadesi Ziraat, Halkbank nasıl alınır ve ne zaman geri ödeme yapılacağı merak ediliyor. İstanbul’da 100 bin sosyal konut için gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte 81 ili kapsayan dev sosyal konut projesinde süreç sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca başvurunun yapıldığı projede hak sahipleri belirlenirken, kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başvuru sahipleri gözlerini sonuç ekranlarına çevirdi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedellerinin iade süreci de başladı. Kura sonuçları hem TOKİ’nin resmi internet sitesi hem de e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte TOKİ 5 bin TL geri ödeme ile ilgili detaylar…

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı
Haber Merkezi
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 21:32
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 21:34

İstanbul’da günler süren kura çekiminin tamamlanmasıyla projesinde önemli bir aşama geride kaldı. 81 ilde yürütülen kura sürecinin bitmesiyle birlikte toplamda yüz bin hak sahibi belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

İstanbul'daki sosyal konut projesi kura çekimlerinin tamamlanmasıyla 81 ildeki sürecin bittiği ve toplamda yüz binlerce hak sahibinin belirlendiği duyuruldu.
TOKİ para iadesi Ziraat! İstanbul'da süren kura çekimleri sonunda 100 bin hak sahibi belirlendi.
TOKİ para iadesi Halkbank! Kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
TOKİ para iadesi nasıl alınır? Sosyal konut kampanyasına ülke genelinde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, bunun 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan yapıldı.
TOKİ para iadesi Ziraat mobil! Türkiye genelinde toplam 506 bin 499 hak sahibi belirlendi.
TOKİ para iadesi ne zaman? Kurada hak sahibi olamayanların başvuru ücretleri Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden iade ediliyor.
TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul’da gerçekleştirilen sosyal konut kura çekimleri üç gün boyunca devam etti ve süreç sonunda 100 bin hak sahibi belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların resmi olarak yayımlanması için gerekli işlemler başlatıldı. Açıklanan bilgilere göre, kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

Vatandaşlar yalnızca TOKİ’nin internet sitesiyle sınırlı kalmadan sonuçlara sistemi üzerinden de ulaşabilecek. “TOKİ/Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ekranı üzerinden yapılacak sorgulamalarla başvuru sahipleri hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. İstanbul’daki kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Türkiye’deki kura takvimi de sona ermiş oldu.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

TOKİ İSTANBUL KURAYA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başlatılan sosyal konut kampanyasına Türkiye genelinde yoğun ilgi gösterildi. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlarken, ülke genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı. Bu başvuruların 1 milyon 72 bin 660’ı yalnızca İstanbul’dan yapıldı.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

İstanbul, en fazla başvuru yapılan il olarak öne çıkarken, kura sürecinde belirlenen 100 bin hak sahibi bu yoğun talep arasından seçildi. 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman’da başlayan kura çekimleri, 27 Nisan 2026 itibarıyla tamamlandı ve toplamda 506 bin 499 hak sahibi belirlendi.

TOKİ PARA İADESİ ZİRAAT BANKASI NASIL ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iade süreci kura tarihinden itibaren başlatılıyor. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, iade işlemlerini kura çekiliş tarihinden sonra başlayan 5 iş günü içerisinde gerçekleştirebiliyor. İade tutarları çoğunlukla doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına aktarılıyor.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

Bazı durumlarda ise başvuru sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirmeyi alan vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası ATM’sine giderek “Kartsız İşlemler” menüsü üzerinden başvuru bedellerini çekebiliyor. Böylece iade süreci banka şubelerine gitmeden de tamamlanabiliyor.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

TOKİ PARA İADESİ HALKBANK NASIL ALINIR?

Halkbank üzerinden yapılan başvurularda da benzer bir iade süreci uygulanıyor. Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru bedelleri iade edilmeye başlanıyor. Vatandaşlar bu süreçte iade işlemlerini Halkbank şubeleri, internet bankacılığı ya da ATM’ler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Ziraat ve Halkbank TOKİ 5 bin TL geri alma bilgileri açıklandı

ATM üzerinden yapılacak işlemlerde “kartsız işlemler” menüsü kullanılıyor ve “TOKİ iade” seçeneği üzerinden işlem tamamlanıyor. İşlemler sırasında başvuru esnasında kullanılan T.C. kimlik numarası ve telefon bilgileriyle doğrulama yapılıyor. Böylece hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru bedellerini kolay şekilde geri alabiliyor.

