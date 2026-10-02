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Ekonomi
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:34

TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

TOKİ Sakarya Kocaali 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin konutlarının belirleneceği kura çekilişi için bekleyiş sona erdi. Kocaali Caferiye Mahallesi'nde yer alan projede 2+1 ve 3+1 konutların dağılımı, isim listesi, kura saati ve sözleşme takvimi yakından takip edliyor. İşte kura sonuçları...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:34

'nın ilçesi Caferiye Mahallesinde yer alan 500.000 kapsamında hak sahibi vatandaşların konutlarının belirlenmesi için bugün saat 11.30'da başladı. 2 Ekim 2026 Cuma günü Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi 3. Etap 324 Adet Konut Projesi kapsamında topram 45 adet 2+1 ve 3+1 konut için kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından hak sahiplerinin konutları belirlendi ve sözleşme aşamasına geçildi.

TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)


TOKİ SAKARYA 500 BİN SOSYAL KONUT HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI

Sakarya Kocaali 250/500000 Projesinde hak sahipleri için kritik aşama geldi. Sakarya Kocaali Caferiye Mahallesi mevkiinde inşa edilen konutlardan 31 adet 2+1 daire ve 14 adet 3+1 daire için hak sahipleri kurası bugün çekildi. Noter huzurunda ve TOKİ'nin resmi sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayında düzenlenen kura neticesinde, hak sahiplerinin oturacakları blok, kat, daire numarası ve cephe bilgileri tek tek netlik kazandı.

 

TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)
TOKİ Sakarya 500 bin sosyal konut kura sonuçları 2026! TOKİ Sakarya 500 bin konut hak sahipleri belirleme kurası sonuçları (Kocaali kura çekilişi)

 

SAKARYA KOCAALİ TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI YAYINI, ASİL İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 12-15 Ekim 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş. Ülke geneli tüm Şubelerinde imzalanacaktır. (Temerküz Şube Kocaali/Sakarya’dır.) Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Sakarya Kocaali 250 / 500000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) alınması ve kalan borç bakiyesinin 240 ay vadeli olarak satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.  İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 

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ETİKETLER
#Sakarya
#toki
#kura çekimi
#kocaali
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#Caferiye Mahallesi
#Ekonomi
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