TOKİ Sakarya kura sonuçları 2026 isim listesi görüntüleme ekranı! TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları ve ilçe ilçe hak sahipleri kesin isim listesi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. 81 ilde inşa edilecek TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında Sakarya'nın belirlenen ilçelerinde toplam 6.633 daire inşa edilecek. 1+1 ve 2+1 formatında yapılacak evler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade şartlarıyla satışa sunulacak. Sakarya, Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde TOKİ konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hak sahipliği belirleme sonuçlarını çekilecek kura sonrası açıklanacak isim listesi üzerinden öğrenebilecek.
TOKİ 500 bin konut kampanyasında Sakarya ili için kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklliği Bakanlığı kura çekimleri devam ediyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl/yedekler paylaşılacak. Sonuçların en geç saat 14.30'a kadar duyurulması bekleniyor. İşte, Sakarya TOKİ kura sonuçları canlı sonuçlar...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilimizde yapılacak olan 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işlemeye devam ediyor. 17 Şubat Salı günü yani bugün Sakarya TOKİ kurası çekiliyor. Bu kapsamda Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de Sakarya ve ilçeleri TOKİ konutları için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecek.
Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayan vatandaşlar için ise süreç canlı yayından takip edilebilecek. Sakarya TOKİ kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yaklaşık 2 saat içerisinde talep.toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde yayımlanacak.
TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Sakarya kura sonuçlarını hak sahibi vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr) aracılığıyla da öğrenebilecekler. TOKİ'nin (www.toki.gov.tr) resmi internet sitesinde yer alan kura sonuç ekranı aracılığıyla da vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını sadece T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Ancak TOKİ Sakarya kura sonuç listesinin sisteme girilmesi yaşanan yoğunluk ve oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle zaman alabilir. TOKİ Sakarya kura sonuçlarının belli olmasıyla aynı gün içerisinde sisteme yüklenmesi ve vatandaşlar tarafından erişilebilmesi bekleniyor.
TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Sakarya’da toplam 6 bin 633 konut yapılacak. 2+1 ve 1+1 formatındaki dairelerden oluşacak projede, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi yapılması hedefleniyor. TOKİ 81 il 500 bin konut projesi kapsamında Sakarya'da hangi ilçelere ne kadar konut yapılacağı da belli oldu. İlçelere göre TOKİ konut dağılımı şöyle:
Yüzyılın Konut Projesi TOKİ 500 bin sosyal konutları kapsamında yapılacak olan dairelerin ilk teslim tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre hak sahiplerine dairelerin teslimine 2027 Mart’ı itibarıyla başlanacak. Bu takvim kapsamında TOKİ Sakarya konutlarının da bu tarihle yakın bir süreçte teslimatına başlanılması bekleniyor.