Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları ve ilçe ilçe hak sahipleri kesin isim listesi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. 81 ilde inşa edilecek TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında Sakarya'nın belirlenen ilçelerinde toplam 6.633 daire inşa edilecek. 1+1 ve 2+1 formatında yapılacak evler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade şartlarıyla satışa sunulacak. Sakarya, Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde TOKİ konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hak sahipliği belirleme sonuçlarını çekilecek kura sonrası açıklanacak isim listesi üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ Sakarya kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı? Sakarya'da toplam 6.633 adet sosyal konutun hak sahipleri, 17 Şubat Salı günü Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi 17 Şubat Salı günü saat 11:00'de noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı yayınlandı.

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI İLÇE İLÇE BELLİ OLUYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasında Sakarya ili için kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklliği Bakanlığı kura çekimleri devam ediyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl/yedekler paylaşılacak. Sonuçların en geç saat 14.30'a kadar duyurulması bekleniyor. İşte, Sakarya TOKİ kura sonuçları canlı sonuçlar...

SAKARYA TOKİ İLÇE DAĞILIMI İSİM LİSTESİ VE SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilimizde yapılacak olan 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işlemeye devam ediyor. 17 Şubat Salı günü yani bugün Sakarya TOKİ kurası çekiliyor. Bu kapsamda Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de Sakarya ve ilçeleri TOKİ konutları için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecek.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayan vatandaşlar için ise süreç canlı yayından takip edilebilecek. Sakarya TOKİ kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yaklaşık 2 saat içerisinde talep.toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde yayımlanacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ SAKARYA KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sakarya kura sonuçlarını hak sahibi vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr) aracılığıyla da öğrenebilecekler. TOKİ'nin (www.toki.gov.tr) resmi internet sitesinde yer alan kura sonuç ekranı aracılığıyla da vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını sadece T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Ancak TOKİ Sakarya kura sonuç listesinin sisteme girilmesi yaşanan yoğunluk ve oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle zaman alabilir. TOKİ Sakarya kura sonuçlarının belli olmasıyla aynı gün içerisinde sisteme yüklenmesi ve vatandaşlar tarafından erişilebilmesi bekleniyor.

TOKİ SAKARYA BAŞVURU SAYISI KAÇ RET KAÇ KABUL?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Sakarya’da toplam 6 bin 633 konut yapılacak. 2+1 ve 1+1 formatındaki dairelerden oluşacak projede, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi yapılması hedefleniyor. TOKİ 81 il 500 bin konut projesi kapsamında Sakarya'da hangi ilçelere ne kadar konut yapılacağı da belli oldu. İlçelere göre TOKİ konut dağılımı şöyle:

Adapazarı: 1.000 konut

Arifiye: 750 konut

Serdivan: 2.250 konut

Akyazı: 500 konut

Ferizli: 500 konut

Geyve: 140 konut

Hendek: 223 konut

Karasu: 500 konut

Kocaali: 250 konut

Pamukova: 300 konut

Söğütlü: 120 konut

Taraklı: 100 konut

TOKİ SAKARYA KONUTLARI TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Yüzyılın Konut Projesi TOKİ 500 bin sosyal konutları kapsamında yapılacak olan dairelerin ilk teslim tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre hak sahiplerine dairelerin teslimine 2027 Mart’ı itibarıyla başlanacak. Bu takvim kapsamında TOKİ Sakarya konutlarının da bu tarihle yakın bir süreçte teslimatına başlanılması bekleniyor.