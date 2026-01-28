TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ Sinop kura çekimi sonuçları ekranı aracılığıyla asil ve yedek olarak hak sahibi kazanan adayların listesine ulaşılabiliyor. TOKİ Sinop kura çekimleri diğer illerde olduğu gibi ilçe ilçe gerçekleştirilecek. TOKİ Sinop kura çekimlerinde ilk önce 600 konutun yapılacağı merkez bölgesinin kura çekimi yapılacak. Daha sonrasında ise sırayla Boyabat, Durağan, Erfelek ve Gerze ilçelerinde yapılacak olan toplam 347 konutun kura çekimi tamamlanacak. TOKİ Sinop kura çekiminin sona ermesinin ardından ise hak sahipleri ve yedek listeler belli olacak. TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesinde yer alan vatandaşlar anlaşmalı bankalar aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacaklar. Hak sahibi olmayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücreti 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade edilecek. TOKİ Sinop kura sonuçlarında ismi yer almayan vatandaşlar en geç 4 Şubat 2026 Çarşamba günü başvuru ücretlerinin iadesini alacak. Peki 2026 TOKİ Sinop kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman duyurulacak?

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 DUYURULDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop merkezde 600, Boyabat'ta 100, Durağan'da 100, Erfelek'te 47 ve Gerze ilçesinde 100 konut inşa edilecek. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimine 14 bin 687 vatandaş katılım sağlayacak. TOKİ Sinop kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi ise "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/sinop.html" adresinden PDF formatında yayımlanacak. Vatandaşlar siteye girdikten sonra kura sonucu öğrenmek istedikleri ilçenin yanında bulunan mavi renkteki "Kura Sonucu" butonuna tıklayarak TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesine PDF formatına ulaşabilecek. TOKİ Sinop kura sonuçları asil/yedek isim listesinin en geç saat 21.00'a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ SİNOP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Sinop kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile hak sahibi durumlarını kontrol edebilecekler. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT SİNOP HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayın aracılığıyla da kura sonuçlarına anlık olarak erişim sağlayabilecekler. Kura çekiminin sona ermesinin ardından canlı yayın kaydı TOKİ'nin YouTube hesabında yayınlanacak.

TOKİ SİNOP'TA EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında inşa edilecek olan evlerin yapımına 2025 yılında başlandı. Proje kapsamında inşa edilecek olan ilk evlerin tesliminin ise 2027 Mart ayında yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda Sinop'ta inşa edilecek olan evlerinde 2027 yılı içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların kura takvimi haftalık olarak yayımlanıyor. Bu hafta açıklanan bilgilere göre Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın ilçelerinde kura çekimi yapılacak. Kura çekimlerinin açıklanan takvimi şöyle:

Sinop - 28 Ocak Çarşamba

Niğde - 29 Ocak Perşembe

Aksaray - 30 Ocak Cuma

Ordu - 30 Ocak Cuma

Karabük - 30 Ocak Cuma

Samsun - 31 Ocak Cumartesi

Nevşehir - 31 Ocak Cumartesi

Bartın - 31 Ocak Cumartesi