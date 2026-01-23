Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ’de kura çekimleri illere göre belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. 23 Ocak cuma günü 500 bin konut kampanyasında üç ilin kura çekimi yapılıyor. Hak sahiplerinin belirleneceği iller arasında Sivas’ta yer aldı. Sivas’ta Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara gibi ilçelerde kuraya katılmaya hak kazanan adaylar talep.toki.gov.tr adresinden duyurulmuştu. TOKİ Sivas kura çekimi sonuçları, isim listesi şeklinde duyurulacak. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını alternatif olarak e-Devlet üzerinden de T.C. kimlik numarasıyla birlikte sorgulayabilecek. TOKİ’de hak sahibi olarak belirlenmeyen adaylar, başvuru ücreti olan 5 bin lirayı başvuruyu yaptıkları bankalar aracılığıyla alabilecek. Peki TOKİ Sivas kura sonuçları 2026 açıklandı mı?

TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranında adaylar asıl ve yedek durumlarını görüntüleyebilecek. Sivas’ta en fazla konut Merkez bölgesine inşaa edilecek. Altınyayla ilçesine 100 konut, Divriği 110 konut, Doğanşar 100 konut, Gemerek 161 konut, Gürün 150 konut, Kangal 63 konut, Koyulhisar 50 konut, Suşehri 200 konut, Şarkışla 63 konut, Ulaş 94 konut, Yıldızeli 100 konut ve Zara’da 119 konut yapılacak. Gemerek’in Sızar bölgesinde geçerli başvuru sayısı 60 olduğu için kura çekimi yapılmayacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasına başvuru sayısı 8 milyon 800 olurken başvuru şartlarını sağlamayan yaklaşık 3 milyon vatandaşın müracaatı geçersiz olmuştu. Sivas’ta kuraya katılmaya hak kazananların listesi daha önce yayımlandı. Peki TOKİ Sivas kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte, Sivas TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama yöntemi…

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sivas kura çekimi bugün saat 14.00’da başlayacak. Kura sona erdikten sonra isim listesi erişime açılacak.

Sivas hak sahipliği belirleme kurası canlı yayını TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Sivas kura çekimi sonuçlarının 23 Ocak Cuma günü en geç saat 18.00’a kadar paylaşması bekleniyor. Alternatif olarak başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla beraber kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRAN

TOKİ Sivas kura çekimi sonuç sorgulama işlemleri talep.toki.gov.tr adresinden ilçe ilçe yayımlanacak. Kura sonuçları sorgulama ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, çekiliş sonucunda asil/yedek durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

SİVAS İLÇELERE YAPILACAK KONUT DAĞILIMI

SİVAS MERKEZ: 2500 KONUT

ALTINYAYLA: 100 KONUT

DİVRİĞİ 110 KONUT

DOĞANŞAR: 100 KONUT

GEMEREK: 48 KONUT

GEMEREK ÇEPNİ 50 KONUT

GEMEREK SIZIR 63 KONUT (kura çekimi olmayacak)

GÜRÜN:150 KONUT

İMRANLI: 94 KONUT

KANGAL: 63 KONUT

KOYULHİSAR: 50 KONUT

SUŞEHRİ: 200 KONUT

ŞARKIŞLA: 63 KONUT

ULAŞ: 94 KONUT

YILDIZELİ: 100 KONUT

ZARA: 119 KONUT

KURANIN ARDINDAN 5 BİN LİRA BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında hak kazanamayan adayların başvuru ücretleri geri iade edilecek. 5 bin lira başvuru ücreti ödeyen vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalar üzerinden başvuru ücretlerini geri alabilecek. Başvuru yapılan ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde başvuru ücreti geri alınabilecek.

TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kura çekimi tamamlanan illerin sonuçları paylaşıldı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Trabzon, Tokat Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Malatya kura sonuçları açıklandı.

TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

#Ekonomi
