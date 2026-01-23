TOKİ Sivas kura sonuçları asıl/yedek tam liste 2026: TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Kategoriler
TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranında adaylar asıl ve yedek durumlarını görüntüleyebilecek. Sivas’ta en fazla konut Merkez bölgesine inşaa edilecek. Altınyayla ilçesine 100 konut, Divriği 110 konut, Doğanşar 100 konut, Gemerek 161 konut, Gürün 150 konut, Kangal 63 konut, Koyulhisar 50 konut, Suşehri 200 konut, Şarkışla 63 konut, Ulaş 94 konut, Yıldızeli 100 konut ve Zara’da 119 konut yapılacak. Gemerek’in Sızar bölgesinde geçerli başvuru sayısı 60 olduğu için kura çekimi yapılmayacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasına başvuru sayısı 8 milyon 800 olurken başvuru şartlarını sağlamayan yaklaşık 3 milyon vatandaşın müracaatı geçersiz olmuştu. Sivas’ta kuraya katılmaya hak kazananların listesi daha önce yayımlandı. Peki TOKİ Sivas kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte, Sivas TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama yöntemi…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sivas kura çekimi bugün saat 14.00’da başlayacak. Kura sona erdikten sonra isim listesi erişime açılacak.
Sivas hak sahipliği belirleme kurası canlı yayını TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ Sivas kura çekimi sonuçlarının 23 Ocak Cuma günü en geç saat 18.00’a kadar paylaşması bekleniyor. Alternatif olarak başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla beraber kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.
TOKİ Sivas kura çekimi sonuç sorgulama işlemleri talep.toki.gov.tr adresinden ilçe ilçe yayımlanacak. Kura sonuçları sorgulama ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, çekiliş sonucunda asil/yedek durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak.
SİVAS MERKEZ: 2500 KONUT
ALTINYAYLA: 100 KONUT
DİVRİĞİ 110 KONUT
DOĞANŞAR: 100 KONUT
GEMEREK: 48 KONUT
GEMEREK ÇEPNİ 50 KONUT
GEMEREK SIZIR 63 KONUT (kura çekimi olmayacak)
GÜRÜN:150 KONUT
İMRANLI: 94 KONUT
KANGAL: 63 KONUT
KOYULHİSAR: 50 KONUT
SUŞEHRİ: 200 KONUT
ŞARKIŞLA: 63 KONUT
ULAŞ: 94 KONUT
YILDIZELİ: 100 KONUT
ZARA: 119 KONUT
TOKİ 500 bin konut kampanyasında hak kazanamayan adayların başvuru ücretleri geri iade edilecek. 5 bin lira başvuru ücreti ödeyen vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalar üzerinden başvuru ücretlerini geri alabilecek. Başvuru yapılan ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde başvuru ücreti geri alınabilecek.
TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kura çekimi tamamlanan illerin sonuçları paylaşıldı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Trabzon, Tokat Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Malatya kura sonuçları açıklandı.