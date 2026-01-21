TOKİ Trabzon kura sonuçları sorgulama ekranı 2026! TOKİ Trabzon kura sonucu isim listesi asil/yedekler açıklandı mı?

TOKİ Trabzon kura çekimi sonuçları ekranının paylaşılmasıyla birlikte asil ve yedek olarak hak sahibi olan vatandaşların isim listesi belli olacak. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bugün Trabzon'da kura çekimi gerçekleştirecek. TOKİ Trabzon kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. TOKİ Trabzon kura çekiminin ardından ise isim listeleri paylaşılacak. TOKİ Trabzon kura sonucu isim listesinde sırasıyla vatandaşlar sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C., Durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Trabzon kura çekimine toplam 41 bin 59 vatandaş katılım sağlayacak. Kura çekimlerinin ardından hak sahibi olan vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacak. TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesinde adı yer almayan vatandaşlar ise 5 bin lira başvuru ücretini, başvuru yaptıkları bankadan 5 iş günü içerisinde iade alabilecek. Peki TOKİ Trabzon kura sonucu isim listesi 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Trabzon 3 bin 734 konut kura sonucu görüntüleme ekranı...

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Trabzon kura çekimi Ortahisar ilçesinde gerçekleştirilmeye başlandı. Ortahisar ilçesinin ardından sırayla Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakıfbekir ve Yomra ilçelerinde kura çekimleri gerçekleştirilecek ve isim listeleri duyurulacak. TOKİ tarafından YouTube üzerinden yapılan canlı yayını takip ederek vatandaşlar anlık olarak isim listelerine erişim sağlayabilecek. Ayrıca kura çekiminin sona ermesinin ardından PDF şeklinde TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/trabzon.html" adresinden paylaşılacak. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesine giriş yaparak ilçelerin yanında mavi renkte yazan "Kura Sonucu" seçeneğine tıklayıp, TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesine PDF formatında erişim sağlayabilecekler. TOKİ kura sonuçları isim listesinin paylaşılmasının ardından şehit ailesi, gazi, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri ve diğer kategorilerden hak sahibi olan vatandaşların isimleri belli olacak. PDF formatında TOKi Trabzon asil ve yedek isim listelerinin bugün en geç saat 21.00'a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ TRABZON KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Trabzon kura sonuçları görüntüleme ekranına vatandaşlar internet üzerinden erişim sağlayabilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ile kurada isminin çıkıp, çıkmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca e-Devlet sisteminden de TOKİ Trabzon kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. İki sistem de TOKİ Trabzon kura sonuçlarının açıklanması ve yetkililer tarafından sisteme girilmesinin ardından aktif olacak. Yayınlanmasını beklemek isteyemen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinde yapılan canlı yayını izleyerek anlık olarak sonuçlara erişim sağlayabilecekler.

TOKİ TRABZON KURA SONUCU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TRABZON'DA EN ÇOK BAŞVURU ORTAHİSAR İLÇESİNDE YAPILDI

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakıfbekir ve Yomra ilçelerine toplam 3 bin 734 konut inşa edilecek. Trabzon'un ilçelerine göre en çok başvuru 2 bin konutun inşa edileceği Ortahisar ilçesinde yapıldı. 2 bin konut için toplam 17 bin 962 vatandaş başvuru gerçekleştirdi. TOKİ Trabzon kura çekimine ilçelere göre katılım sağlayacak olan vatandaşların sayısı şöyle:

Merkez (Ortahisar) | 2000 konut inşa edilecek | 17 bin 962 vatandaş başvuru yaptı

Akçaabat | 500 konut inşa edilecek | 4463 vatandaş başvuru yaptı

Aralıklı | 130 konut inşa edilecek | 4270 vatandaş başvuru yaptı

Arsin | 50 konut inşa edilecek | 1598 vatandaş başvuru yaptı

Beşikdüzü | 50 konut inşa edilecek | 1276 vatandaş başvuru yaptı

Dernekpazarı | 32 konut inşa edilecek | 293 vatandaş başvuru yaptı

Düzköy | 79 konut inşa edilecek | 270 vatandaş başvuru yaptı

Köprübaşı | 24 konut inşa edilecek | 145 vatandaş başvuru yaptı

Maçka | 150 konut inşa edilecek | 943 vatandaş başvuru yaptı

Of | 50 konut inşa edilecek | 2793 vatandaş başvuru yaptı

Sürmene | 50 konut inşa edilecek | 1931 vatandaş başvuru yaptı

Şalpazarı | 100 konut inşa edilecek | 831 vatandaş başvuru yaptı

Tonya | 69 konut inşa edilecek | 447 vatandaş başvuru yaptı

Vakfıbekir | 150 konut inşa edilecek | 1122 vatandaş başvuru yaptı

Yomra | 300 konut inşa edilecek | 2715 vatandaş başvuru yaptı