TOKİ ucuz ev kampanyası duyuruldu! 12 bin lira taksit öderim diyenler dikkat: Başvuru için son günler

10 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:18

TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı duyuruldu. Aralık ayında ucuz konut satışına başlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 12 bin 225 TL taksitle 2 oda 1 salon konut satacak. Projeye başvuru yapmak isteyenler için konut müjdesinin ayrıntıları belli oldu. Uygun taksitli evler için son başvuru tarihi de belli oldu.

TOKİ​, 81 ilde yeni konut​ projeleri inşa etmeye devam ediyor. TOKİ’nin tarafından 13 adet 2 oda 1 salon konut satışa çıkarıldı. TOKİ, 2+1 ucuz ev kampanyası detayları da belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aralık ayında hayata geçirilen bu kampanya, dar gelirli vatandaşlara umut olacak.

TOKİ'DEN 12 BİN 225 TL TAKSİTLE KONUT MÜJDESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 12 bin 225 TL taksitle 2 oda 1 salon konut satacak. Müjde aralık ayında verildi.

Kırıkkale Delice projesi için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 13 Aralık 2024 olacak. Projede sadece 126 adet konut satılacak.

KIRIKKALE DELİCE TOKİ PROJESİ İÇİN SON FIRSAT

TOKİ’nin Kırıkkale Delice projesinde yer alan 13 adet 2 oda 1 salon konutlar kuralı olarak satışa çıktı. Ucuz ev hayali kuran milyonlar ise taksit detaylarını merak ediyor.

Kura çekilişi 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

Kırıkkale Delice 2024 projesinin asil hak sahipleri 2 Ocak 2025 - 10 Ocak 2025 tarihlerinde açıklanacak. Yedekler ise 17 Ocak 2025'te duyurulacak.

AYDA 12 BİN 225 TL TAKSİTLE EV SATIŞI

TOKİ Kırıkkale Delice projesinde konutların fiyatları 1 milyon 856 bin 87,70 TL ile 2 milyon 390 bin 773,84 TL arasında değişiyor. Peşinat oranı ise yüzde 25.

Proje için ödenecek taksit bedelleri de 12 bin 225,55 TL ile 14 bin 942,34 TL arasında değişiyor. Konutlar ayrıca 120 ay vade imkanı sağlıyor.

Ödenecek en düşük peşinat tutarı 489 bin 21,93 TL, en yüksek peşinat tutarı ise 597 bin 693,46 TL oldu. Projeye başvuru yapmak isteyenler için T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranıyor.