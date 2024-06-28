TOKİ uygun faizli konut kredisi için harekete geçti! Erdoğan talimat verdi, Hazine Bakanlığı devreye girdi

28 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:59

Konut kredi faizlerinin geri ödemelerini alım gücünü çok üstüne çıkmasıyla orta ve alt gelir grupları için ev almak hayal oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sunulan rapor sonrasında konut alımlarını kolaylaştırarak konut arzının artmasını sağlayacak yeni bir hamle geldi.

KONUT SORUNUNA KAPSAMLI RAPOR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci halkın acil ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor sundu. Zeybekci, raporu hazırlamadan önce Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüştü.

Raporda dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemleri içeren maddeler yer aldı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

MYK sırasında konut probleminin nedenleri finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri masaya yatırıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi.

HAZİNE VE TOKİ’DEN ORTAK HAREKET

Raporun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konuyla ilgili formüller geliştirmesi kararı alındı. Bakanlık ve TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli sürdürülebilir ve maliyet olarak da kabul edilebilir çözümler üretilecek.

OVP’DE YER ALDI

Öte yandan yeni finansal formüllerin hayata geçirilmesi de planlanan düzenlemeler arasında. Hükümet Orta Vadeli Program'da da (OVP) kapsamında 2024-2026 yılları arasında konut sektörüyle ilgili önemli mesajlar verdi.

OVP metninde, "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

UYGUN KREDİ FAİZİ

Hazine ile TOKİ'nin yapacağı çalışmayla, dar gelirli vatandaşların konut probleminin nasıl çözüleceği, finansa erişim talepleri değerlendirilecek. Hükümet OVP'nin açıklanmasının ardından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verileceğini duyurmuştu.

BANKA KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSEK

Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı. Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon TL'lik konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin TL'ye geliyor. Bu durum, kredi ile ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor.