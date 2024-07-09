TOKİ uygun fiyatlı ve esnek ödemeli büyük kampanyasını başlattı! Sadece 3 ilde geçerli olacak

09 Temmuz 2024 16:07 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:06

Arsa ve arazi almadan önce sakın bunu yapmayın! 4 önemli püf noktası var

Arsa ve arazi almadan önce sakın bunu yapmayın! 4 önemli püf noktası var

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Ev sahibi olma hayali kuran herkesi yakından ilgilendiren başvurular başladı. TOKİ'den uygun fiyatlı daire fiyatları ve ödeme detayları belli oldu. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için başvurular açıldı.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI

TOKİ'den 3 ilde aylık 7 bin lira taksitle daire fırsatı detayları netleşti.

Konut piyasasındaki yüksek fiyatlar ve kredi faiz oranlarının fırlaması ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umudunu kırmıştı.

TOKİ ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlara müjdeyi verdi. 3 ilde konut başvurularını başlattığını duyurdu.

Bu illerde 2+1 ve 3+1 daireler, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

3 İLDE TOKİ KONUT SATIŞI BAŞLADI

TOKİ'nin e-Devlet üzerinden verdiği bilgilere göre, Karaman'da 218 konut, Sinop'ta 177 konut ve Yozgat'ta 141 konut uygun fiyatlarla ve esnek ödeme seçenekleriyle dar gelirliye nefes olacak.

Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU DETAYLARI

3 ilde de 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak.

2+1 konutlar 85 metrekare, 3+1 konutlar 104 metrekare olacak.