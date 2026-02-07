TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Yalova kura sonuçları ekranı yoğun ilgi görüyor. 1805 konutun hak sahibi belirleme kurası bugün düzenleniyor. TOKİ Yalova kura sonuçlarına asıl olarak belirlenen adaylar, idarenin belirlediği bankalarda konut sözleşmesi yaparak, taksitlerini ödemeye başlayacak. TOKİ Yalova kura çekimi canlı yayınını kaçıranlar ise kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yalova merkeze inşaa edilecek 900 konut için 10 binden fazla başvuru gelirken başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kura çekimine katılamadı. Yalova’da en fazla konut merkez bölgesinin ardından Çiftlikköy ilçesine yapılacak. Çiftlikköy’de inşaa edilecek 500 konut için başvuru sayısı ise 3 bin 298 oldu. TOKİ Yalova kura sonuçları, basılı veya mail yoluyla vatandaşlara bildirilmeyecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinden ilan edilen konutlar tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Yalova kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Yalova kura sonuç sorgulama sayfası…

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yalova hak sahibi belirleme kurası bugün (7 Şubat) saat 11.00’da başladı. Merkez bölgesinden başlayan kura çekimi ilçelere göre devam ediyor. Altınova, Armutlu, Çiftlikköy ve son olarak Termal ilçesi kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi şeklinde erişime açılacak. TOKİ Yalova kura sonuçları isim listelerinin erişime açılması için tüm ilçelerin kura çekiminin tamamlanması bekleniyor. Yalova kura sonuçları yayımlandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan isim listelerine ulaşabilirsiniz.

TOKİ YALOVA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Yalova kura sonuçları, toki.gov.tr’nin yanı sıra e-Devlet üzerinden de erişime açılacak. Kura çekimine katılan vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek. TOKİ Yalova kura sonucuna göre konut hakkı elde eden adaylar asıl aday olarak duyurulacak.

Başvuru şartlarını sağlamayan, kura çekiminde asıl olmasına rağmen belirlenen tarihlerde bankalarda sözleşme imzalamayan veya eksik-yanlış belge teslim eden adayların yerine sırasıyla yedek adaylar davet edilecek. TOKİ Yalova kura sonuçları ekranında başvuru sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, vatandaşların adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

HAK SAHİBİ OLAMAYAN ADAYLAR DİKKAT

TOKİ Yalova kura çekimi sonuçlarına göre asıl/yedek olamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla başvuru ücretini geri alabilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyası başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken, kurada adı yer almayanlar kesinti olmadan başvuru bedellerini iade alabilecek. TOKİ 500 bin konut başvuru ücretleri iadesi 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankalardan alınabilir.

SONUÇLAR AYRICA BİLDİRİLMEYECEK

TOKİ Yalova kura sonuçları ayrıca vatandaşlara SMS veya farklı bir yöntemle bildirilmeyecek. 7 Şubat’ta yapılan kura çekiminde hak sahibi olarak belirlenen adayların kura sonuçları isim listelerini takip etmeleri ve gerekli adımları yerine getirerek konut sözleşmelerini yapmaları gerekiyor. TOKİ’de ilk anahtar teslimleri 2027 yılından itibaren yapılacak. TOKİ konut sözleşmelerinin yapılmasının ardından takip edilen ilk ay ödemeler başlayacak.

TOKİ YALOVA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI 2026

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Yalova iline 1805 konut inşaa edilecek. En fazla konut merkez bölgesinin (900) ardından Çiftlikköy’e yapılacak. TOKİ tarafından ilan edilen konut dağılımı şu şekilde;

MERKEZ 900 SOSYAL KONUT

ALTINOVA 150 SOSYAL KONUT

ARMUTLU 95 SOSYAL KONUT

ÇİFTLİKKÖY 500 SOSYAL KONUT

TERMAL 60 SOSYAL KONUT