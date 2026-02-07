Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Yalova 1805 konut kura sonuçları ilçe ilçe belli oluyor. 500 bin konut kampanyasında kura çekimi sırası Yalova iline geldi. Yalova’da Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Termal gibi bölgelere konut inşaa edilecek. TOKİ Yalova kura çekimi noter huzurunda, canlı yayında çekilecek. TOKİ Yalova kura sonuçları ise toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. TOKİ Yalova kurasına katılan adaylar, sonuçları isim listesi şeklinde asıl/yedek olarak sorgulayabilecek. Yalova ili için kura çekimi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da başlayacak. TOKİ Yalova kura sonucu ekranında başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, çekiliş numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Yalova kura çekiminde hak sahibi olmayan adaylar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Peki TOKİ Yalova kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Yalova TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 11:00

TOKİ Yalova ekranı yoğun ilgi görüyor. 1805 konutun hak sahibi belirleme kurası bugün düzenleniyor. TOKİ Yalova kura sonuçlarına asıl olarak belirlenen adaylar, idarenin belirlediği bankalarda konut sözleşmesi yaparak, taksitlerini ödemeye başlayacak. TOKİ Yalova kura çekimi canlı yayınını kaçıranlar ise kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yalova merkeze inşaa edilecek 900 konut için 10 binden fazla başvuru gelirken başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kura çekimine katılamadı. Yalova’da en fazla konut merkez bölgesinin ardından Çiftlikköy ilçesine yapılacak. Çiftlikköy’de inşaa edilecek 500 konut için başvuru sayısı ise 3 bin 298 oldu. TOKİ Yalova kura sonuçları, basılı veya mail yoluyla vatandaşlara bildirilmeyecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinden ilan edilen konutlar tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Yalova kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Yalova kura sonuç sorgulama sayfası…

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yalova hak sahibi belirleme kurası bugün (7 Şubat) saat 11.00’da başladı. Merkez bölgesinden başlayan kura çekimi ilçelere göre devam ediyor. Altınova, Armutlu, Çiftlikköy ve son olarak Termal ilçesi kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi şeklinde erişime açılacak. TOKİ Yalova kura sonuçları isim listelerinin erişime açılması için tüm ilçelerin kura çekiminin tamamlanması bekleniyor. Yalova kura sonuçları yayımlandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan isim listelerine ulaşabilirsiniz.

TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ YALOVA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Yalova kura sonuçları, toki.gov.tr’nin yanı sıra e-Devlet üzerinden de erişime açılacak. Kura çekimine katılan vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek. TOKİ Yalova kura sonucuna göre konut hakkı elde eden adaylar asıl aday olarak duyurulacak.

Başvuru şartlarını sağlamayan, kura çekiminde asıl olmasına rağmen belirlenen tarihlerde bankalarda sözleşme imzalamayan veya eksik-yanlış belge teslim eden adayların yerine sırasıyla yedek adaylar davet edilecek. TOKİ Yalova kura sonuçları ekranında başvuru sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, vatandaşların adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak.

TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?

HAK SAHİBİ OLAMAYAN ADAYLAR DİKKAT

TOKİ Yalova kura çekimi sonuçlarına göre asıl/yedek olamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla başvuru ücretini geri alabilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyası başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken, kurada adı yer almayanlar kesinti olmadan başvuru bedellerini iade alabilecek. TOKİ 500 bin konut başvuru ücretleri iadesi 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankalardan alınabilir.

SONUÇLAR AYRICA BİLDİRİLMEYECEK

TOKİ Yalova kura sonuçları ayrıca vatandaşlara SMS veya farklı bir yöntemle bildirilmeyecek. 7 Şubat’ta yapılan kura çekiminde hak sahibi olarak belirlenen adayların kura sonuçları isim listelerini takip etmeleri ve gerekli adımları yerine getirerek konut sözleşmelerini yapmaları gerekiyor. TOKİ’de ilk anahtar teslimleri 2027 yılından itibaren yapılacak. TOKİ konut sözleşmelerinin yapılmasının ardından takip edilen ilk ay ödemeler başlayacak.

TOKİ Yalova kura sonuçları hak sahipleri 2026 listesi! TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ YALOVA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI 2026

TOKİ 500 bin projesinde Yalova iline 1805 konut inşaa edilecek. En fazla konut merkez bölgesinin (900) ardından Çiftlikköy’e yapılacak. TOKİ tarafından ilan edilen konut dağılımı şu şekilde;

MERKEZ 900 SOSYAL KONUT

ALTINOVA 150 SOSYAL KONUT

ARMUTLU 95 SOSYAL KONUT

ÇİFTLİKKÖY 500 SOSYAL KONUT

TERMAL 60 SOSYAL KONUT

ETİKETLER
#kura sonuçları
#sosyal konut
#Konut Projeleri
#Tokİ Yalova
#Hak Sahibi Belirleme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.