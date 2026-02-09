TOKİ Yozgat kura sonuçları 2026 hak sahipleri listesi! TOKİ Yozgat 2.858 konut kura sonucu açıklandı mı?

Kategoriler
TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ 500 bin konut kampanyasında 9 Şubat tarihinde Kütahya ve Yozgat illerinin kura çekimi yapılacak. Yozgat şehrinde Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy gibi ilçelere konutlar inşa edilecek. TOKİ Yozgat kura çekimi canlı yayını, ilçelere tek sırasıyla gerçekleştirilecek. TOKİ kampanyasında başvuru sayısı Türkiye genelinde 8 milyon 800 bini aşarken yaklaşık 3 milyon aday, başvuru şartlarını sağlamadığı için müracaatları iptal edilmişti. Yozgat ilinde yaklaşık 4 binden fazla kişi başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Peki TOKİ Yozgat kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Yozgat kura sonuç görüntüleme ekranı…
TOKİ’de Yozgat ili kura çekimi merkez bölgesinden başladı ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çekerek, Çayıralan, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçeleriyle devam edecek.
Kura çekimi canlı yayını tamamlanmadığından henüz kura sonuçları erişime açılmadı. Kura tamamlandıktan yaklaşık iki saat içerisinde sonuçların isim listesi şeklinde duyurulacak.
TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi ekranında vatandaşların, sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak.
TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)
TOKİ 500 bin konut kampanyasında gözler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale gibi büyükşehirlere çevrilmişti. Yeni haftanın takvimi belli olurken 9-16 Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek iller açıklandı.
Bugün (9 Şubat) Yozgat ve Kütahya ili kura çekimleri gerçekleştirilirken 10 Şubat’ta Bilecik, 11 Şubat tarihinde Çankırı, 12 Şubat’ta ise Bolu’da kura çekimleri gerçekleştirilecek.
13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da ve Balıkesir’de kura çekimleri yapılacak. Bu haftanın kura çekimlerinin tamamlanmasıyla kurası tamamlanan il sayısı 57’ye yükselecek.
Yozgat ilinde en fazla konut merkezin yanı sıra Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Sorgun gibi ilçelere yapılacak. Yozgat’ta 14 farklı ilçeye konut inşaa edilecek. Yozgat’ta ilçelere göre konut dağılımı şu şekilde;
YOZGAT MERKEZ 630 KONUT
AKDAĞMADENİ 313 KONUT
AYDINCIK 47 KONUT
BOĞAZLIYAN 386 KONUT
ÇANDIR 70 KONUT
ÇAYIRALAN 94 KONUT
ÇEKEREK 167 KONUT
KADIŞEHRİ 100 KONUT
SARIKAYA 157 KONUT
SORGUN 444 KONUT
ŞEFAATLİ 100 KONUT
YENİFAKILI 60 KONUT
YERKÖY 190 KONUT