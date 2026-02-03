Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ Zonguldak kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Zonguldak kura çekimleri bugün noter huzurunda ve canlı yayında Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. TOKİ Zonguldak kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde inşa edilecek olan 1.872 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi, PDF formatında TOKİ'nin 500 bin sosyal konut sayfasında yayınlanacak. Ayrıca vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. Peki TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?
03.02.2026
03.02.2026
vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 11.00'de TOKİ Zonguldak kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Zonguldak kura çekiminin ardından 1.872 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlanabilecek. TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesinde yer alan vatandaşlar anlaşmalı olan bankalar aracılığıyla sözleşmelerini imzalayabilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Zonguldak sonuçları isim listesi, kura çekimlerinin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinden PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşların "talep.tok.gov.tr/500binkonut/iller/zonguldak.html" adresine giriş yapıp, isim listesine bakmak istedikleri ilçenin yanındaki "Kura Sonuçları" seçeneğine tıklamaları yeterli olacaktır. TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesinin kura çekiminin sona ermesinin ardından gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT ZONGULDAK HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu izleyerek kura sonuçlarına erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından bugüne kadar yapılan bütün illerin kura çekimlerinin canlı yayınının tekrarı YouTube kanalında paylaşılıyor.

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Zonguldak kura sonuçları, kura çekiminin ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Vatandaşlar "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ Zonguldak kura sonuçlarının sona ermesinin ardından yetkililerin bilgileri sisteme girmesi zaman alabilir. TOKİ Zonguldak kura sonuçlarının gün içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşlar tarafından sorgulanabilmesi bekleniyor.

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ ZONGULDAK BAŞVURU PARALARININ İADE EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

TOKİ Zonguldak kura çekimine katılan ve hak sahibi olamayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücreti iade edilecek. Açıklanan bilgilere göre TOKİ başvuru paraları kura çekimlerinin ardından 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. TOKİ Zonguldak başvuru parası iadelerinin en geç 10 Şubat 2026 Salı gününe kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE ZONGULDAK'TAN YOĞUN İLGİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Zonguldak'ta 1.872 konut inşa edilecek. Konutlar merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu illerinde yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesine en çok başvuru ise Çaycuma ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ tarafından Zonguldak'ın ilçelerine göre inşa edilecek olan konutların ve başvuru sayıları şöyle:

Zonguldak Merkez (Kilimli) | 300 Konut | 7431 başvuru

Zonguldak Merkez Beycuma | 60 Konut | 249 başvuru

Zonguldak Alaplı | 120 Konut | 2634 başvuru

Zonguldak Çaycuma | 100 Konut | 8402 başvuru

Zonguldak Çaycuma Karapınar | 47 Konut | 234 başvuru

Zonguldak Çaycuma Nebioğlu | 100 Konut | 188 başvuru

Zonguldak Çaycuma Perşembe | 100 Konut | 909 başvuru

Zonguldak Devrek | 300 Konut | 5046 başvuru

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni | 100 Konut | 1609 başvuru

Zonuldak Ereğli | 250 Konut | 7896 başvuru

Zonuldak Ereğli Gülüç | 38 Konut | 644 başvuru

Zonguldak Ereğli Kandilli | 100 Konut | 323 başvuru

Zonguldak Ereğli Ormanlı | 63 Konut | 242 başvuru

Zonguldak Gökçebey | 100 Konut | 2397 başvuru

Zonguldak Kozlu | 94 Konut | 2865 başvuru

TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı! 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 2-7 Şubat tarihleri arasında Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek.

3 ŞUBAT - KAYSERİ/ZONGULDAK

4 ŞUBAT - KIRŞEHİR/DÜZCE

5 ŞUBAT - KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR

6 ŞUBAT - OSMANİYE

7 ŞUBAT - YALOVA/KIRKKALE

