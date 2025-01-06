TOKİ'den 30 ilde indirimli konut müjdesi! Elinde 200 bin lirası olanı ev sahibi yapacak fırsat geldi

06 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:46

TOKİ'den yeni yılın ilk müjdesi geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 30 şehir için konut satışı müjdesini verdi. Esnek ödeme seçenekleri ve uygun fiyatlı konut satışı için en az 200 bin lira teminat bedeli istenecek. 30 şehirde vatandaşlara uygun koşullarda satılacak bu evler için teminat bedeli, açık artırmaya katılım için bir ön şart olacak. İşte ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat.

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

TOKİ’den 30 şehirde konut​ fırsatı sadece 200 bin TL teminat bedeli ile duyuruldu. Hiç evi olmayanların beklediği müjde geldi. 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulacak konutlar için vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanacak. İşte TOKİ'den uygun fiyatlı konut imkanı.

TOKİ'DEN 200 BİN LİRAYA FIRSAT KONUTLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, milyonların beklediği indirimli konut müjdesini verdi.

Ev​ almak isteyenler yüzde 25 peşinat 72 ay vade ve yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya katılmak için en az 200 bin lira teminat bedeli yatırmak yeterli olacak.

30 ŞEHİR İÇİN KONUT SATIŞI BAŞLIYOR

7 Ocak'ta başlayacak olan açık artırma, ev hayali kuranlar için fırsat olacak. Açık artırmada, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut seçenekleri yer alacak.

TOKİ EVLERİNİN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER LİSTESİ

Vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı sunacak 30 şehir şöyle;

İstanbul,

Adana,

Rize,

Ankara,

Siirt,

Aydın,

Bursa,

Çorum,

Samsun,

Denizli,

Erzincan,

Muğla,

Edirne,

Kocaeli,

Konya,

Mersin,

Ordu,

Tunceli,

Uşak,

Erzurum,

Trabzon,

Muş,

Nevşehir,

Manisa,

Konya,

İzmir,

Karaman,

Iğdır,

Gaziantep,

Gümüşhane.

EN AZ 200 BİN TÜRK LİRASI TEMİNAT BEDELİ OLACAK

200 bin TL'si olan herkes, bu fırsattan yararlanacak. Yüzde 15'ten başlayan peşinatlarla ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi olmak artık daha kolay olacak.