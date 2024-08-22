TOKİ'den 32 ilde arsa satışı! Hazır parası olanlar dikkat: İstanbul, Ankara, İzmir'de sudan ucuz arsa

22 Ağustos 2024 11:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:30

TOKİ 29 ilde yeni ucuz konut projesini başlattı! Sadece 100 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı

TOKİ 29 ilde yeni ucuz konut projesini başlattı! Sadece 100 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı

TOKİ arsa satışı 32 ilde başladı. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ödeme kolaylığı ile yeni yatırımcılarını bekliyor. Proje ile dar gelirli vatandaşlar da arsa sahibi olabilecek.

BİRİKİMİ OLANLARA TOKİ'DEN İYİ HABER

TOKİ'den 32 ilde kaçırılmayacak fırsat penceresi aralandı. Hazır parası olanlar için yatırımın yeni gözdesi arsalar satışa çıktı.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 32 ilde 173 arsayı satışa sundu.

Yatırımcılar söz konusu arsalara 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ 32 ilde 173 arsa satışı için açık artırma 29 Ağustos’ta saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak.

İnternetten de "www.emlakyonetim.com.tr" üzerinden teklif verilebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

sudan ucuz TOKİ arsa satışları Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da açık artırmayla satılacak.

6 milyon 957 bin 343 metrekareyi bulan arsalar arasında dar gelirli vatandaşların cebini zorlamayacak bedellerle satılacak.

Kampanya ile 200 bin TL peşinat ve aylık 4.543 TL taksitle bile arsa sahibi olmak mümkün.