TOKİ'den 50 ilde KDV muafiyetli arsa satışı! Tarihler ve şartlar belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde gerçekleştireceği arsa satışları için açık artırma düzenleyeceğini duyurdu. Noter huzurunda yapılacak müzayedede satışa sunulacak arsalar, KDV’den muaf tutulacak. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunulurken, vadeli ödeme seçenekleriyle yatırımcılar için cazip alternatifler sağlanacak.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER VE TARİHLER

TOKİ’nin resmi müzayede platformu emlakmuzayede.com.tr üzerinden yayımlanan bilgilere göre, 834 arsanın satışı 19-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Satış tarihleri ve iller şu şekilde:



19 Şubat (Çarşamba) - Saat 10.30'da, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş.

20 Şubat (Perşembe) - Saat 10.30, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova.

21 Şubat (Cuma) - Saat 10.30, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİMLER

TOKİ, arsa alımlarında iki farklı ödeme planı sunuyor:



Yüzde 25 peşin ödeme + 48 ay vade

6 aylık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 12,5

Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25

Yüzde 40 peşin ödeme + 36 ay vade

6 aylık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 7,5

Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15

Ayrıca, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

MÜZAYEDE NEREDE VE NASIL KATILIM SAĞLANACAK?

Arsa müzayedeleri İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dileyen katılımcılar, emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden online olarak da müzayedeye katılabilecek. Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, belirlenen katılım teminatını önceden yatırmaları gerekiyor.