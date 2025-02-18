Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TOKİ'den 50 ilde KDV muafiyetli arsa satışı! Tarihler ve şartlar belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük şehirinde yer aldığı 50 ilde, 834 muhtelif arsanın açık artırmayla satışa çıkacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:03

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde gerçekleştireceği arsa satışları için açık artırma düzenleyeceğini duyurdu. Noter huzurunda yapılacak müzayedede satışa sunulacak arsalar, KDV’den muaf tutulacak. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunulurken, vadeli ödeme seçenekleriyle yatırımcılar için cazip alternatifler sağlanacak.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER VE TARİHLER

TOKİ’nin resmi müzayede platformu emlakmuzayede.com.tr üzerinden yayımlanan bilgilere göre, 834 arsanın satışı 19-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Satış tarihleri ve iller şu şekilde:

19 Şubat (Çarşamba) - Saat 10.30'da, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş.
20 Şubat (Perşembe) - Saat 10.30, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova.
21 Şubat (Cuma) - Saat 10.30, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİMLER

TOKİ, arsa alımlarında iki farklı ödeme planı sunuyor:

Yüzde 25 peşin ödeme + 48 ay vade
6 aylık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 12,5
Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25
Yüzde 40 peşin ödeme + 36 ay vade
6 aylık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 7,5
Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15
Ayrıca, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

MÜZAYEDE NEREDE VE NASIL KATILIM SAĞLANACAK?

Arsa müzayedeleri İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası ve Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dileyen katılımcılar, emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden online olarak da müzayedeye katılabilecek. Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, belirlenen katılım teminatını önceden yatırmaları gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru ne zaman? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılacağı belli oldu
2025 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ başvuru şartları ve illeri merak ediliyor

Sıkça Sorulan Sorular

2025'te TOKİ yapılacak mı?
Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 2025 yılı için 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. TOKİ'nin konut yapacağı il ve ilçeler belli oldu.
ETİKETLER
#toki
#toki konutları
#Tokİ Başvuru Şartları
#Tokİ Başvuru Tarihleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.